В июне экспорт агропродукции увеличился на 3% до 5,3 млн тонн — Finance.ua

В июне экспорт агропродукции увеличился на 3% до 5,3 млн тонн Сегодня 21:05 — Аграрный рынок

В июне экспорт аграрной продукции увеличился на 3% по сравнению с маем до 5,3 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

«Основным проблемным каналом экспорта был „зерновой коридор“. Учитывая значительный экспортный потенциал портов Одесской области, работа „зернового коридора“ не была полноценной, поскольку по этому каналу было экспортировано всего 2 млн тонн агропромышленной продукции», — говорится в сообщении.

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В июне по сравнению с маем экспорт зерновых культур увеличился на 8% до 3,8 млн тонн (кукуруза — 61%, пшеница — 37%, ячмень — 2%); экспорт масличных культур уменьшился на 24% до 241,7 тыс. тонн (соя — 88%, семена подсолнечника — 7% и рапса — 4%); экспорт масла увеличился на 6% до 513,5 тыс. тонн (подсолнечное масло — 93%, соевое — 6%); экспорт жмыха после извлечения масел уменьшился на 2% до 435 тыс. тонн (подсолнечное — 93%, соевое — 6%, рапсовое — 2%).

В мае экспорт аграрной продукции уменьшился на 3% по сравнению с апрелем до 5,1 млн тонн.

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Українські Новини По материалам:

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