У Минагрополитики определились с прогнозом урожая зерновых: ожидается падение — Finance.ua
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У Минагрополитики определились с прогнозом урожая зерновых: ожидается падение

Аграрный рынок
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У Минагрополитики определились с прогнозом урожая зерновых: ожидается падение
У Минагрополитики определились с прогнозом урожая зерновых: ожидается падение
Урожай зерновых в Украине в текущем году снизится по сравнению с 2022 годом на 5−7%.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
«По состоянию на сегодняшний день прогноз средневзвешенный: ожидается, что зерновых будет собрано около 46 млн тонн. Это, к сожалению, меньше, чем в прошлом году. Уменьшение составляет примерно 5−7%», — сказал он.
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В то же время Высоцкий уточнил, что внутреннее потребление зерновых составляет 18 млн тонн.
«Поэтому, даже собирая 46 млн тонн, это все равно в 2,5 раза больше, чем внутренняя потребность, соответственно какого-то риска для дефицита зерновых для внутренних целей на сегодняшний день нет», — подчеркнул первый замминистра.
Напомним, украинские аграрии также радикально сократят экспорт зерна в 2023/24 маркетинговом году. Этому способствовали как внешние препятствия, так и нежелание самих аграриев, сделавших выводы из проблем 2022 года. В частности:
  • фактическая остановка «зернового коридора»,
  • европейское эмбарго на украинскую агропродукцию,
  • адаптация агропроизводителей к экономическим шокам первого года войны.
Как сообщалось, в середине марта Минагрополитики спрогнозировало сокращение общего валового сбора зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 года до 44,3 млн тонн против 53,1 млн тонн предыдущего сезона.
По материалам:
Finance.ua
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