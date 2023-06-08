Утрачено несколько миллионов тонн урожая: Минагрополитики о последствиях разрушения Каховской ГЭС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Утрачено несколько миллионов тонн урожая: Минагрополитики о последствиях разрушения Каховской ГЭС

Аграрный рынок
18
Утрачено несколько миллионов тонн урожая: Минагрополитики о последствиях разрушения Каховской ГЭС
Утрачено несколько миллионов тонн урожая: Минагрополитики о последствиях разрушения Каховской ГЭС
Из-за разрушения дамбы Каховской АЭС и затопления земель потери урожая могут достичь нескольких миллионов тонн.
Об этом заявил в эфире телемарафона «Единые новости» первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
Чиновник сообщил, что на правобережье Херсонщины утрачено более 100 тыс. т урожая, однако сейчас трудно оценить ущерб левобережья, известно лишь, что там хранилось несколько сотен тысяч тонн зерновых.
Читайте также
По его словам, после того как вода отступит, будет проведена полная агроэкологическая оценка состояния почв, и в большинстве случаев придется применять специальные методы для их восстановления.
Читайте также
«На угодьях, пострадавших в результате уничтожения Каховской ГЭС, выращивалось два основных блока продукции, одним из них являются овощные и бахчевые культуры. Второй блок — зерновые и масличные культуры: соя, кукуруза, подсолнечник, пшеница. Без источника водоснабжения невозможно говорить о выращивании продукции овощеводства. Выращивание зерновых и масличных культур состоится по экстенсивной модели с низкой урожайностью, — пояснил Высоцкий.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия 🧐

По материалам:
Факти
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.