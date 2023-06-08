Утрачено несколько миллионов тонн урожая: Минагрополитики о последствиях разрушения Каховской ГЭС — Finance.ua

Утрачено несколько миллионов тонн урожая: Минагрополитики о последствиях разрушения Каховской ГЭС Сегодня 20:03 — Аграрный рынок

Утрачено несколько миллионов тонн урожая: Минагрополитики о последствиях разрушения Каховской ГЭС

Из-за разрушения дамбы Каховской АЭС и затопления земель потери урожая могут достичь нескольких миллионов тонн.

Об этом заявил в эфире телемарафона «Единые новости» первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Чиновник сообщил, что на правобережье Херсонщины утрачено более 100 тыс. т урожая, однако сейчас трудно оценить ущерб левобережья, известно лишь, что там хранилось несколько сотен тысяч тонн зерновых.

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По его словам, после того как вода отступит, будет проведена полная агроэкологическая оценка состояния почв, и в большинстве случаев придется применять специальные методы для их восстановления.

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«На угодьях, пострадавших в результате уничтожения Каховской ГЭС, выращивалось два основных блока продукции, одним из них являются овощные и бахчевые культуры. Второй блок — зерновые и масличные культуры: соя, кукуруза, подсолнечник, пшеница. Без источника водоснабжения невозможно говорить о выращивании продукции овощеводства. Выращивание зерновых и масличных культур состоится по экстенсивной модели с низкой урожайностью, — пояснил Высоцкий.

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