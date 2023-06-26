В Минагрополитики рассказали о «плане Б» на случай выхода рф из «зерновой сделки» — Finance.ua

В Минагрополитики рассказали о «плане Б» на случай выхода рф из «зерновой сделки» Сегодня 20:41 — Аграрный рынок

В Минагрополитики рассказали о «плане Б» на случай выхода рф из «зерновой сделки»

Украина разработала альтернативный план продолжения экспорта агропродукции, если россия покинет соглашение о «зерновом коридоре».

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

В частности, речь идет о расширении пропускной способности Дунайского региона и увеличении возможностей по перевалке за рубежом. Также продолжают вводиться в эксплуатацию дополнительные пункты перехода и сухие порты на западной границе с Польшей и Румынией.

Также он напомнил, что в бюджете на 2023 год предусмотрено 20 млрд гривен для потенциального страхования судов, которые согласятся перевозить украинское зерно в случае прекращения работы зернового коридора.

«Поэтому есть как минимум несколько альтернативных мер, которые активно нарабатываются, фактически финализированы и должны помочь непрерывно вносить вклад Украины в международную продовольственную безопасность, обеспечивать экспорт», — отметил Высоцкий.

Напомним, что 20 июня в россии в очередной раз заявили о планах остановить работу зернового соглашения после истечения срока, на который его продлили в последний раз.

Еще перед этим продолжением рф также угрожала выходом из соглашения и требовала выполнения ряда своих условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, рф хотела возобновления работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и переподключения «россельхозбанка» к системе SWIFT.

Как объяснял посол Украины в Турции Василий Боднар, зерновое соглашение не предусматривает удовлетворения никаких потребностей россии. Однако страна-агрессор подписывала с ООН меморандум о содействии в решении вопросов аммиакопровода и снятия санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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