Украинские аграрии потеряют рынки, но продавать зерно по дешевке больше не будут — эксперт ЕБА Сегодня 20:21 — Аграрный рынок

Украинские аграрии потеряют рынки, но продавать зерно по дешевке больше не будут — эксперт ЕБА

Украинские аграрии радикально сократят экспорт зерна в 2023/24 маркетинговом году: этому способствовали как внешние препятствия, так и нежелание самих аграриев, сделавших выводы из проблем 2022 года.

Об этом в комментарии ЭП заявил эксперт по логистике, член Комитета по логистике Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Юрий Щуклин.

«Масса аграрных экспортных грузов из Украины в 2023/24 МГ сократится вдвое по сравнению с предыдущими годами», — прогнозирует эксперт.

Он выделил три фактора, которые побуждают аграрных производителей ограничить экспорт зерновых в следующем сезоне. Это:

фактическая остановка «зернового коридора»,

европейское эмбарго на украинскую агропродукцию,

адаптация агропроизводителей к экономическим шокам первого года войны.

«Производители больше не будут продавать в ноль или минус. Аграрии, которые в прошлом году нахватались убытков, вышли из испытаний сильнее и мудрее. Они переосмыслили цели, задачи и стратегии бизнеса, и не допустят второго убыточного года подряд», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в 2022 году украинские аграрии вывозили зерно на экспорт любой ценой, потому что их подпирали следующий урожай, долги, выплата зарплат, спасение бизнеса и коллективов. Сейчас давления этих обстоятельств нет, кроме долгов, и то они частично списывают их по форс-мажору.

Но переживший 2022 год производитель сейчас может себе позволить не желать продавать урожай.

«Если прошлогодний сезон диктовала логистика, то следующий будет сезоном производителя. Никто не будет ехать в Констанцу втридорога, чтобы продать за копейки. Производитель соберет урожай и может целый год ждать хорошей цены, и именно это будет определять и трейд, и логистику», — отметил Юрий Щуклин.

Эксперт также подчеркнул, что в этом году аграрии пересмотрели севообороты в пользу нишевых культур, имеющих другую логистику и временные рамки экспорта. Это исключит факторы ажиотажного спроса на перевозку зерновых грузов после завершения уборочной кампании, который регулярно формировался в прошлые годы и служил фактором удорожания логистики.

«Масса всего экспортного груза будет вдвое меньше, чем мы обычно вывозили. Поэтому не будет такого давления массы на ограниченную логистику, как в прошлые годы. Повышенный спрос на перевозку возникал, поскольку в июле-августе аграрии срочно вывозили пшеницу, чтобы освободить склады под кукурузу, половину которой затем стремились срочно вывезти до декабря», — отметил эксперт.

По его словам, кукуруза с ее урожайностью до 120 ц/га давала наибольшую массу зернового груза железной дороге. Но именно кукуруза и пострадала больше всего в 2022 году, потому что затраты на ее логистику вывели ее производство за пределы рентабельности.

Этой весной к логистическим проблемам добавились проблемы со сбытом кукурузы.

Читайте также G7 разрабатывает схему борьбы с хищением украинского зерна

«Ее хотят купить, но ты не можешь ни за какие деньги доехать до покупателей: закрыт зерновой коридор, закрыта Европа. Хуже всего, чего достигли причастные к этому: наши производители потеряли финансовый смысл в выращивании некоторых культур. Кто при здравом уме будет производить то, что невозможно реализовать? Поэтому аграрии прибегли к севооборотам, в большинстве отказались от кукурузы и ушли в сторону подсолнечника, рапса, нишевых культур, которые можно реализовать с добавленной стоимостью», — отметил эксперт.

В то же время, он подытожил, что ряд логистических проблем украинского аграрного сектора в 2022—2023 годах приведет в долгосрочной перспективе к потере украинскими экспортерами аграрных рынков.

«Неработающий зерновой коридор и закрытые сухопутные границы — это данность, с которой производителей заставили смириться. Наши рынки, например Китай, Испания, страны Балтии, куда мы не доехали с нашей продукцией, очень быстро заняли другие: бразильские или польские фермеры. Они получили результат от эмбарго: их рынок стал больше, они спокойны, потому что у них есть сбыт», — подчеркнул эксперт.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.