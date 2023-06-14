G7 разрабатывает схему борьбы с хищением украинского зерна — Finance.ua

G7 разрабатывает схему борьбы с хищением украинского зерна Сегодня 09:15 — Аграрный рынок

G7 разрабатывает схему борьбы с хищением украинского зерна

Страны G7 проинформированы, что россия разворовывает украинское зерно. Поэтому «Большая семерка» работает над схемой борьбы с незаконным вывозом на продажу культуры, выращенной в Украине. Для этого планируется использовать химическую идентификацию.

Об этом сообщил министр продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Марк Спенсер, передает агентство Reuters

Он сделал заявление на конференции Международного совета по зерну (IGC), подчеркнув, что Великобритания является лидером в этой схеме, все страны G7 тесно сотрудничают с Украиной в этом вопросе.

«Мы считаем, что (химическая идентификация. — Ред.) будет эффективным средством для сдерживания дальнейших краж украинского зерна», — сказал Спенсер.

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Именно Великобритания недавно объявила о новом пакете санкций против россии из-за войны против Украины, нацеленном на «теневых лиц и организации», связанные с кражей украинского зерна.

В Reuters обратили внимание, что нацеливание санкций на организации, занимающиеся торговлей зерном, является необычным, поскольку они поддерживают гуманитарную стабильность.

Напомним, что после начала полномасштабной войны россия начала массово воровать украинское зерно с оккупированных территорий.

Для вывоза награбленного зерна захватчики использовали порты Крыма. В декабре 2022 года Reuters сообщало, что Сирия резко увеличила импорт пшеницы с оккупированного полуострова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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