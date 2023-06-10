Поляки не считают Украину виновной в зерновом кризисе, - результаты опроса — Finance.ua

Поляки не считают Украину виновной в зерновом кризисе, - результаты опроса Сегодня 06:51

Поляки не считают Украину виновной в зерновом кризисе, - результаты опроса

Центр исследования общественного мнения спросил поляков, кто несет ответственность за зерновой кризис, вызванный наплывом украинского зерна в Польшу. Об Украине упомянули только 2% респондентов, 45% считают ответственным польское правительство

Об этом рассказывает польское издание « Rzeczpospolita ».

Истоки проблемы

С весны 2022 продовольствие из Украины начали беспошлинно ввозить в страны ЕС. Решение об освобождении украинской продукции от таможенных пошлин имело целью облегчить функционирование украинской экономики в условиях военного времени и сделать возможным экспорт украинского продовольствия в страны Ближнего Востока и Африки, особенно после того, как россияне заблокировали транспортный маршрут через Черное море (согласно так называемому зерновому соглашению от 22 июля 2022 года, он был разблокирован).

Наплыв дешевого зерна из Украины в Польшу и падение цен на зерно в Польше привели к протестам фермеров. Правительство 15 апреля приняло решение о запрете ввоза в Польшу производимых в Украине продуктов питания до конца июня. Временный запрет на импорт охватил зерно, мясо, молоко, яйца, фрукты и овощи. Аналогичное решение почти одновременно приняла Венгрия, а затем Словакия и Болгария.

Кто виноват в зерновом кризисе? Не Украина

Кто ответственный за зерновой кризис? Такой вопрос задал Центр исследования общественного мнения (CBOS) в своем опросе «Актуальные вопросы и события». Почти половина опрошенных поляков — 45% - считают главным виновником польское правительство, которое сначала поздно, а затем слишком резко отреагировало на проблемы, о которых сообщали фермеры.

На втором месте зернотрейдеры: их назвали главными ответственными 20% респондентов, 16% возложили ответственность на Европейский Союз. На последней позиции Украина — ее упоминали только 2%. Почти каждый пятый респондент (17%) не имел мнения по этому вопросу.

Исследователи подчеркивают, что «на польское правительство указывали, в частности, жители крупнейших городов, респонденты с высшим образованием, с высоким доходом на душу населения, те, кто не участвует в религиозных практиках, и те, кто исповедует левые взгляды», но в тот же время «в наиболее обеспокоенной социально-профессиональной группе — среди фермеров — также преобладало убеждение, что польское правительство несет основную ответственность за кризис».

Зерновой кризис привел к отставке министра сельского хозяйства Генрика Ковальчика. Новый министр Роберт Телус пообещал, что до июля из Польши будет вывезено около 4 миллионов тонн зерновых, которые лежали на складах и в силосах с прошлого года, чтобы освободить место для нового урожая. Он также пообещал уйти в отставку, если это не сработает. По неофициальным сведениям, которые сообщает Rzeczpospolita, за месяц было вывезено всего 800 тысяч тонн из обещанного правительством количества.

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