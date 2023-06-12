Экспорт украинского зерна превысил 46,7 млн тонн — Finance.ua

Экспорт украинского зерна превысил 46,7 млн тонн Сегодня 20:23 — Казна и Политика

По состоянию на 12 июня в 2022/2023 М Г Украина экспортировала 46 млн 748 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 1 млн 046 тыс. тонн меньше, чем в прошлом.

Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, экспорт украинской пшеницы составил 16 млн 050 тыс. тонн.

Украинского ячменя продано за границу 2 млн 666 тыс. тонн, ржи — 18,0 млн тонн.

Экспорт украинской кукурузы достиг 27 млн 709 тыс. тонн.

Также украинские сельхозпроизводители экспортировали 145,5 тыс. тонн муки пшеничной и других видов, что в пересчете на зерно составляет 194,0 тыс. тонн. Стоит отметить, что в этом году динамика экспорта муки достаточно положительная. Так, на аналогичную дату прошлого года Украина экспортировала 69,6 тыс. тонн муки, что вдвое меньше, чем в 2022/2023 МГ.

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