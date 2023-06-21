Потери украинской экономики из-за заминированных полей составят $800 млн ежегодно — исследование — Finance.ua
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Потери украинской экономики из-за заминированных полей составят $800 млн ежегодно — исследование

Аграрный рынок
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Потери украинской экономики из-за заминированных полей составят $800 млн ежегодно — исследование
Потери украинской экономики из-за заминированных полей составят $800 млн ежегодно — исследование
Украинская экономика ежегодно будет терять $800 млн из-за простой заминированного поля, подсчитано в исследовании Top Lead.
«Украинские аграрии уже более года страдают от российских обстрелов. Они несут материальные потери, поскольку взрывоопасные предметы мешают выполнять сельхозпроботы. Уничтоженная военная техника, ракеты и дроны выделяют тяжелые металлы, взрывоопасные вещества и продукты горения. Ракеты и снаряды, которые падают на поля, делают невозможным их возделывание, загрязняют землю, пожары уничтожают посевы», — отмечено в исследовании.
По подсчетам экспертов, потери сельского хозяйства от полномасштабного вторжения по состоянию на 24 апреля 2023 года составили $8,7 млрд, из которых $6 млрд — потери сельхозтехники, $2 млрд — утерянная или украденная продукция и ресурсы, $0,5 млрд — многолетние культуры, $0,3 млрд — животные и аквакультура.
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Площадь заминированных полей достигла 8 млн га, из которых 6 млн га размещаются на оккупированных территориях, 2 млн га — на освобожденных.
Исследование проводилось при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, ООО «СП «Нибулон», ООО «Адама Украина» и польского издания Gazeta Wyborza.
Как сообщалось, межведомственная рабочая группа по гуманитарному разминированию определила как приоритетные для разминирования 470 тыс. га земель, 100 тыс. га из которых уже досрочно разминированы.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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