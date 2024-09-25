В Ивано-Франковской области появится новый индустриальный парк — Finance.ua

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В Ивано-Франковской области появится новый индустриальный парк

Казна и Политика
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В Ивано-Франковской области появится новый индустриальный парк
В Ивано-Франковской области появится новый индустриальный парк
Кабинет министров принял решение о включении парка «Калуш Продакшен» в Реестр индустриальных (промышленных) парков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
«Создание новых индустриальных парков — это составляющая правительственной экономической политики „Сделано в Украине“ и действенный инструмент привлечения инвестиций и развития регионов. Каждый новый парк — это новое производство, новые рабочие места, а также увеличение поступлений в государственный и местный бюджеты», — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Кондратов.
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Инициатор создания парка — ООО «Химзавод Калуш». Производственные мощности парка будут охватывать производство химических веществ и продукции, мебели, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), неметаллической минеральной продукции, бумаги и резиновых и пластмассовых изделий.
Проект предполагает развитие инфраструктуры, что создаст благоприятные условия для привлечения инвесторов, расширение промышленных мощностей и стимулирование экономического роста в регионе.
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В настоящее время в Реестр индустриальных (промышленных) парков внесено уже 92 индустриальных парка. Напомним, в государственном бюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложено 1 миллиард гривен.
Напомним, правительство за январь-март 2024 года зарегистрировало 9 новых парков, что равно количеству зарегистрированных в течение всего 2022 года и превышает показатель 2021 года, когда было зарегистрировано 7 парков.
По материалам:
Finance.ua
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