Три индустриальных парка получат почти 350 млн грн государственного финансирования — Минэкономики — Finance.ua
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Три индустриальных парка получат почти 350 млн грн государственного финансирования — Минэкономики

Казна и Политика
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Три индустриальных парка получат почти 350 млн грн государственного финансирования — Минэкономики
Три индустриальных парка получат почти 350 млн грн государственного финансирования — Минэкономики
Еще три индустриальных парка «Коростень», «БФ Терминал» и «Винницкий индустриальный парк» получили государственное финансирование в рамках политики «Сделано в Украине».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Государственная программа стимулирования развития индустриальных парков решает существенную проблему — отсутствие необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры. Поддержка строительства дорог и других инфраструктурных элементов создает условия для привлечения инвесторов и развития бизнеса в разных регионах. В программе есть предохранители для эффективного использования средств — предприятия обязаны строить производственные площади и привлекать участников. Финансирование осуществляется через эскроу-счета государственных банков, что позволяет обеспечить контроль и удобство», — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.
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Программа предусматривает финансирование до 150 млн грн для обеспечения строительства необходимой инфраструктуры.
Денежные средства предоставляются на безвозвратной основе, покрывая до 50% сметной стоимости работ, таких как обустройство территории или строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.
Также программа предусматривает компенсацию до 50% стоимости присоединения к электросетям. Для деоккупированных территорий государство покрывает 80% стоимости.
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Управляющая компания парка «Коростень» в Житомирской области получит финансирование от государства объемом 83,5 млн гривен из необходимых 167 млн ​​гривен для строительства подъездной дороги.
Для индустриального парка «БФ Терминал» в Закарпатской области будут построены железнодорожные пути и электрическая инфраструктура на общую сумму 316,6 млн гривен. Стоимость государственного бюджета будет профинансирована примерно 148 млн гривен из указанной суммы.
На территории парка «Винницкий индустриальный парк» будут обустроены проезды общей стоимостью почти 232 млн гривен. Поэтому участие государства в реализации этого проекта составит примерно 116 млн гривен.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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