Более 85% зарегистрированных в Украине индустриальных парков не работают — Finance.ua

Более 85% зарегистрированных в Украине индустриальных парков не работают Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Более 85% зарегистрированных в Украине индустриальных парков не работают

Из более чем 70 официально зарегистрированных индустриальных парков реально работает только около 10.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.

«Сейчас важно не столько умножать новые индустриальные парки (а из тех более семи десятков, что уже есть, работающими можно считать лишь около десятка), а глубоко разобраться в вопросе — а что пошло „не так“ за последние четверть века существования индустриальных парков и технологических парков?» — написал Гетманцев.

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Он отметил, что не у всех зарегистрированных индустриальных парков есть управляющая компания.

«Если еще не у всех ИП есть даже управляющая компания, наличие в них резидентов — вообще редкость, а последнее обновление информации о деятельности индустриальных парков на сайте Минэкономики, ответственного за это направление, датируется сентябрем 2023 года — то что-то все-таки «идет не так», — добавил Гетманцев.

Он отметил, что в последнее время регистрируют все больше новых индустриальных парков, в то же время из госреестра постепенно исключаются другие индустриальные парки, созданные в прошлом десятилетии.

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В то же время депутат отметил необходимость разобраться, что именно мешает развитию индустриальных парков в Украине и почему этого до сих пор не произошло.

Гетманцев напомнил, что закон об индустриальных парках был принят еще летом 2012 года, а правовые принципы для создания подобных объектов были заложены еще в 1999 году с принятием закона «О специальном режиме инновационной деятельности технологических парков (ТП)».

«Так, четверть века — достаточный период, чтобы планы и проекты превратились в конкретные результаты, а роль индустриальных и технологических парков мы уже могли измерять через их доли в ВВП. К сожалению — этого не произошло. Не могу рассказать своим читателям убедительные истории успеха украинских ИП, которые можно было бы ставить за образец», — добавил Гетманцев.

Фінансовий клуб По материалам:

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