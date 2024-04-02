Более 85% зарегистрированных в Украине индустриальных парков не работают — Finance.ua

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Более 85% зарегистрированных в Украине индустриальных парков не работают

Казна и Политика
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Более 85% зарегистрированных в Украине индустриальных парков не работают
Более 85% зарегистрированных в Украине индустриальных парков не работают
Из более чем 70 официально зарегистрированных индустриальных парков реально работает только около 10.
Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.
«Сейчас важно не столько умножать новые индустриальные парки (а из тех более семи десятков, что уже есть, работающими можно считать лишь около десятка), а глубоко разобраться в вопросе — а что пошло „не так“ за последние четверть века существования индустриальных парков и технологических парков?» — написал Гетманцев.
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Он отметил, что не у всех зарегистрированных индустриальных парков есть управляющая компания.
«Если еще не у всех ИП есть даже управляющая компания, наличие в них резидентов — вообще редкость, а последнее обновление информации о деятельности индустриальных парков на сайте Минэкономики, ответственного за это направление, датируется сентябрем 2023 года — то что-то все-таки «идет не так», — добавил Гетманцев.
Он отметил, что в последнее время регистрируют все больше новых индустриальных парков, в то же время из госреестра постепенно исключаются другие индустриальные парки, созданные в прошлом десятилетии.
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В то же время депутат отметил необходимость разобраться, что именно мешает развитию индустриальных парков в Украине и почему этого до сих пор не произошло.
Гетманцев напомнил, что закон об индустриальных парках был принят еще летом 2012 года, а правовые принципы для создания подобных объектов были заложены еще в 1999 году с принятием закона «О специальном режиме инновационной деятельности технологических парков (ТП)».
«Так, четверть века — достаточный период, чтобы планы и проекты превратились в конкретные результаты, а роль индустриальных и технологических парков мы уже могли измерять через их доли в ВВП. К сожалению — этого не произошло. Не могу рассказать своим читателям убедительные истории успеха украинских ИП, которые можно было бы ставить за образец», — добавил Гетманцев.
По материалам:
Фінансовий клуб
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