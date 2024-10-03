В Испанию этим летом приехало рекордное число туристов — Finance.ua
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В Испанию этим летом приехало рекордное число туристов

Мир
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В Испанию этим летом приехало рекордное число туристов
В Испанию этим летом приехало рекордное число туристов
Испания приняла рекордные 21,8 миллиона иностранных туристов в период с июня по август 2024 года, что превысило показатели прошлых лет. Об этом сообщают СМИ Испании.
Только в августе количество туристов составило 10,9 миллиона, что на 7,3% больше, чем в августе 2023 года.
Всего за первые восемь месяцев года страну посетили более 64,3 миллионов туристов.
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Рост числа посетителей произошел, несмотря на протесты местных жителей в популярных курортных регионах, таких как Барселона, Малага, Канарские и Балеарские острова.
Напомним, что местные жители жалуются на рост погрузки на инфраструктуру и повышение цен на аренду жилья. В ответ правительство Испании объявило о мерах по регулированию краткосрочной и сезонной аренды жилья.
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Справка Finance.ua:

  • Самые высокие цены на квартиры в Испании в самых крупных городах: Мадриде, Барселоне и Валенсии. Также дорогое жилье продают в прибрежных и курортных городах и регионах. Об этом пишут СМИ Испании.
  • Мы писали, что в Барселоне проблема незаконного захвата жилья, или окупасов, является наиболее распространенной в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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