В Испанию этим летом приехало рекордное число туристов — Finance.ua

В Испанию этим летом приехало рекордное число туристов Сегодня 18:37 — Мир

В Испанию этим летом приехало рекордное число туристов

Испания приняла рекордные 21,8 миллиона иностранных туристов в период с июня по август 2024 года, что превысило показатели прошлых лет. Об этом сообщают СМИ Испании.

Только в августе количество туристов составило 10,9 миллиона, что на 7,3% больше, чем в августе 2023 года.

Всего за первые восемь месяцев года страну посетили более 64,3 миллионов туристов.

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Рост числа посетителей произошел, несмотря на протесты местных жителей в популярных курортных регионах, таких как Барселона, Малага, Канарские и Балеарские острова.

Напомним, что местные жители жалуются на рост погрузки на инфраструктуру и повышение цен на аренду жилья. В ответ правительство Испании объявило о мерах по регулированию краткосрочной и сезонной аренды жилья.

Справка Finance.ua:

Самые высокие цены на квартиры в Испании в самых крупных городах: Мадриде, Барселоне и Валенсии. Также дорогое жилье продают в прибрежных и курортных городах и регионах. Об этом пишут СМИ Испании.

Мы писали, что в Барселоне проблема незаконного захвата жилья, или окупасов, является наиболее распространенной в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев.

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