Сколько стоят квартиры в самых больших городах и на курортах Испании — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в самых больших городах и на курортах Испании Сегодня 17:00 — Недвижимость

Сколько стоят квартиры в самых больших городах и на курортах Испании

Самые высокие цены на квартиры в Испании в самых крупных городах: Мадриде, Барселоне и Валенсии. Также дорогостоящее жилье продают в прибрежных и курортных городах и регионах. Об этом пишут СМИ Испании.

Мадрид

В Мадриде однокомнатные квартиры площадью 42 квадрата стоят от 218 тысяч евро. Если нужна большая площадь, то, к примеру, жилье на 125 квадратов стоит 850 тысяч евро.

Двух- и трехкомнатные квартиры площадью более 100 квадратов продают по цене в пределах 890 тысяч — 1,1 миллиона евро.

Барселона

В Барселоне предлагают к продаже однокомнатные квартиры площадью 78 квадратных метров. Их продают за 329 тысяч евро. Помещение площадью более 100 квадратов стоит примерно 650 тысяч евро.

Валенсия

В Валенсии однокомнатная квартира площадью 47 квадратов обойдется дешевле, чем в Мадриде — 170 тысяч евро. Квартиры площадью более 100 квадратов также продают по более низким ценам. Стоимость стартует от 400 тысяч евро.

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Морские курорты

На популярном острове Ибиса однокомнатную квартиру площадью 40 квадратов можно купить за 250 тысяч евро. За апартаменты площадью более 120 квадратов придется заплатить не менее 519 тысяч евро

На Канарских островах к продаже есть квартиры площадью от 100 квадратов. Цены на такие апартаменты начинаются от 200 тысяч евро. А жилье площадью более 200 квадратов можно купить за 300 тыс. евро.

Справка Finance.ua:

Мы писали, что в Барселоне проблема незаконного захвата жилья, или окупасов, является наиболее распространенной в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев.

Окупасы — это люди, которые вселяются в пустые помещения без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения окупасов сложный из-за законодательства, которое защищает права жителей.



Правительство Испании внесло поправку в программу «Резиденция за инвестиции», согласно которой все пути получения вида на жительство по этой программе будут закрыты.

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