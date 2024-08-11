В iOS 18 появится возможность воспроизводить музыку на iPhone во время записи видео — Finance.ua

В iOS 18 появится возможность воспроизводить музыку на iPhone во время записи видео Сегодня 04:18 — Технологии&Авто

В iOS 18 появится возможность воспроизводить музыку на iPhone во время записи видео

Apple расширила настройки камеры iPhone в iOS 18 и позволит запустить музыку при записи видео.

Об этом пишет MacRumors.

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В предыдущих версиях аудио, музыка или подкасты приостанавливались автоматически при активации камеры, однако в iOS 18 система выдаст сообщение с возможностью выбора: приостановить или продолжить воспроизведение в режиме видео.

Ранее владельцы iPhone могли обойти ограничения с помощью опции QuickTake, представленной в iOS 13, однако этот метод предлагал запись в более низком качестве.

«Аудио не будет останавливаться автоматически при записи видео. При воспроизведении аудио с помощью динамика iPhone звук будет записан в монофоническом режиме», — отмечает Apple в описании к новой настройке.

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iOS 18 должен поступить осенью с рядом новых функций, которые, в частности, позволят кастомизировать главный экран и, наконец, разместить значки программ в произвольном порядке, удалить рекламу из браузера, найти потерянные ранее фотографии, отправлять сообщения RCS и создать папку скрытых программ.

Опции Apple Intelligence с искусственным интеллектом, скорее всего, выпустят несколько позже.

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