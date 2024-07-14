В бета-версии iOS 18 появились новые динамические обои — Finance.ua
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В бета-версии iOS 18 появились новые динамические обои

Технологии&Авто
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В бета-версии iOS 18 появились новые динамические обои
В бета-версии iOS 18 появились новые динамические обои
В третьей бета-версии iOS 18 для разработчиков появились динамические обои по умолчанию. Предыдущие бета-версии имели четыре варианта цвета, но эта новая динамическая опция изменяет цвета с течением времени.
Об этом сообщает The Verge.
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Всего в iOS 18 будет четыре варианта обоев: желтый, фиолетовый, голубой и розовый. Динамические обои будут изменять цвета с течением времени и даже перемешивать разные варианты между собой.
Как это будет выглядеть, можно посмотреть на демонстрационном видео китайского инсайдера VNchocoTaco.
Новые динамические обои — лишь одна из множества новых функций кастомизации, которые появятся в iOS 18.
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Пользователи также могут перетаскивать иконки приложений и размещать их в произвольном порядке.
Однако эти функции доступны только в бета-версии iOS 18 для разработчиков, публичная бета-версия должна запуститься до конца июля 2024 года, а полный релиз iOS 18 запланирован на осень.
По материалам:
mezha.media
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