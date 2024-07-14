В бета-версии iOS 18 появились новые динамические обои — Finance.ua

В бета-версии iOS 18 появились новые динамические обои 14.07.2024, 01:21 — Технологии&Авто

В бета-версии iOS 18 появились новые динамические обои

В третьей бета-версии iOS 18 для разработчиков появились динамические обои по умолчанию. Предыдущие бета-версии имели четыре варианта цвета, но эта новая динамическая опция изменяет цвета с течением времени.

Об этом сообщает The Verge.

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Всего в iOS 18 будет четыре варианта обоев: желтый, фиолетовый, голубой и розовый. Динамические обои будут изменять цвета с течением времени и даже перемешивать разные варианты между собой.

Как это будет выглядеть, можно посмотреть на демонстрационном видео китайского инсайдера VNchocoTaco.

Новые динамические обои — лишь одна из множества новых функций кастомизации, которые появятся в iOS 18.

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Пользователи также могут перетаскивать иконки приложений и размещать их в произвольном порядке.

Однако эти функции доступны только в бета-версии iOS 18 для разработчиков, публичная бета-версия должна запуститься до конца июля 2024 года, а полный релиз iOS 18 запланирован на осень.

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