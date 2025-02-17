В IfW Kiel подсчитали, сколько западной помощи Украина получила за три года войны (инфографика) — Finance.ua

В IfW Kiel подсчитали, сколько западной помощи Украина получила за три года войны (инфографика) Сегодня 12:02 — Казна и Политика

В IfW Kiel подсчитали, сколько западной помощи Украина получила за три года войны (инфографика)

Западные страны-доноры выделили Украине в течение трех лет войны против россии около 267 млрд евро помощи, то есть каждый год более чем 80 млрд евро.

Об этом говорится в пресс-релизе Кильского института мировой экономики в ФРГ.

«24 февраля 2025 года исполняется третья годовщина вторжения россии в Украину. Оглядываясь назад, становится ясно, что западные страны-доноры предоставляют Украине помощь непрерывным потоком, почти по линейной тенденции. В целом за последние три года Украине было выделено около 267 млрд евро помощи, что составляет более 80 млрд евро в год», — заявили в Институте.

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В частности, около 130 миллиардов евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 миллиардов евро (44%) — на финансовую поддержку и 19 миллиардов евро (7%) — на гуманитарную помощь.

Эксперты отметили, что Европа в целом опередила США по объему помощи Украине. «В общей сложности Европа выделила 70 миллиардов евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 миллиарда евро военной помощи. От США было выделено 64 миллиарда евро военной помощи, а также 50 миллиардов евро финансовых и гуманитарных ассигнований», — добавили в Институте.

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Отмечается, что в первые месяцы войны из национальных складов стран-доноров было мобилизовано более 90% военной помощи.

«Однако в 2023 и 2024 годах большая часть военной помощи — более 60% — была заказана у промышленности и недавно произведена. Это изменение тенденции особенно заметно в Германии, где почти ¾ военной техники для Украины заказывают непосредственно в промышленности. Соединенное Королевство больше полагается на имеющиеся запасы. Из страны всего 22% военной помощи поступает за счет новых заказов. США заказывают 48% своей военной помощи Украине в промышленности», — подытожили в Институте.

Укрінформ По материалам:

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