Келлог назвал сумму американской помощи Украине — Finance.ua

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Келлог назвал сумму американской помощи Украине

Казна и Политика
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Келлог назвал сумму американской помощи Украине
Келлог назвал сумму американской помощи Украине
Специальный представитель президента США Кит Келлог по вопросам Украины и россии прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о разнице между заявленной и полученной помощью от Америки.
Соответствующий комментарий он сделал накануне для телеканала Newsmax.
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Так, у Келлога попросили прокомментировать заявление Зеленского о том, что Украина получила от США военную и финансовую помощь на 76,5 млрд долларов, хотя американские власти выделяли для этого 177 млрд долларов.
«Мы тоже ломаем голову. Соединенные Штаты Америки, американский народ, граждане, предоставили Украине более 174 млрд долларов. И мы поставили генеральных инспекторов на местах в Украине и здесь, чтобы отслеживать эти деньги. Так что мы хорошо знаем, куда они идут», — заверил Келлог.
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Он уточнил, что значительная часть из выделенных средств была израсходована на производство вооружений в США, чтобы в дальнейшем отправить его в Украину.
«Итак, если он (Зеленский. — Ред.) думает, что все 174 млрд долларов лежат в банке в Украине, то, конечно, мы будем пополнять запасы. Конечно, мы будем наращивать наши запасы, и именно поэтому мы должны покупать (вооружение. — Ред.) здесь, в США», — пояснил спецпредставитель.
По материалам:
Корреспондент.net
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