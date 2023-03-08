В IBOX сообщили, когда возобновят работу терминалов — Finance.ua
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В IBOX сообщили, когда возобновят работу терминалов

Финтех и Карты
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В IBOX сообщили, когда возобновят работу терминалов
В IBOX сообщили, когда возобновят работу терминалов
Несмотря на ликвидацию банка-партнера АО «Айбокс Банк», сеть терминалов IBOX планирует возобновить деятельность через два-три дня после приостановки.
Об этом сообщила в пресс-службе сети в Facebook.
«В связи с отзывом лицензии у нашего главного банка-партнера АО „Айбокс Банк“, компания IBOX временно прекращает прием всех платежей. Сейчас наша команда 24/7 делает все возможное, чтобы поскорее возобновить работу, но, к сожалению, на это нужно время. Планируемое время возобновления работы всего парка терминалов — 2-3 дня», — говорится в сообщении.
В сети также извинились за возможные неудобства.
Заметим, что терминалы IBOX Bank, в частности, пользовались популярностью среди клиентов monobank — 12-15 млрд грн в месяц пополнения карт банка. monobank просит клиентов использовать другие каналы для пополнения карты.

Справка Finance.ua:

  • правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в Айбокс Банке и его ликвидации с 7 марта 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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