В IBOX сообщили, когда возобновят работу терминалов — Finance.ua

В IBOX сообщили, когда возобновят работу терминалов Сегодня 13:32 — Финтех и Карты

В IBOX сообщили, когда возобновят работу терминалов

Несмотря на ликвидацию банка-партнера АО «Айбокс Банк», сеть терминалов IBOX планирует возобновить деятельность через два-три дня после приостановки.

Об этом сообщила в пресс-службе сети в Facebook.

«В связи с отзывом лицензии у нашего главного банка-партнера АО „Айбокс Банк“, компания IBOX временно прекращает прием всех платежей. Сейчас наша команда 24/7 делает все возможное, чтобы поскорее возобновить работу, но, к сожалению, на это нужно время. Планируемое время возобновления работы всего парка терминалов — 2-3 дня», — говорится в сообщении.

В сети также извинились за возможные неудобства.

Заметим, что терминалы IBOX Bank, в частности, пользовались популярностью среди клиентов monobank — 12-15 млрд грн в месяц пополнения карт банка. monobank просит клиентов использовать другие каналы для пополнения карты.

Справка Finance.ua:

правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в Айбокс Банке и его ликвидации с 7 марта 2023 года.

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Діло По материалам:

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