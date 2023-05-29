В I квартале 2023 года с рынка ушли 111 небанковских финучреждений – НБУ — Finance.ua

В I квартале 2023 года с рынка ушли 111 небанковских финучреждений – НБУ
В I квартале 2023 года с рынка ушли 111 небанковских финансовых учреждений, однако впервые с августа 2022 года была зарегистрирована новая финансовая компания, а доля небанков в активах финансового сектора под наблюдением Национального банка выросла до 12%.
Об этом говорится в ежеквартальном Обзоре небанковского финансового сектора.
Страховые компании
В I квартале объемы валовых премий рискового страхования снизились на 6% за квартал, однако выросли на 7% по сравнению с I кварталом 2022 года.
Премии страхования жизни снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 15% и остались ниже на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рисковые страховщики получили по результатам квартала прибыль, сопоставимую с предыдущими годами, и достигли рентабельности капитала на уровне 3%.
Страховщики жизни продемонстрировали рекордную за последние годы рентабельность капитала (10%) в результате уменьшения операционных расходов и роста инвестиционных доходов.
Финансовые компании и ломбарды
Финансовые компании в I квартале нарастили объемы ссуд предприятиям на 30%, домохозяйствам — на 37% и по итогам квартала получили прибыль.
Ломбарды продемонстрировали восстановление: объемы активов и новых кредитов выросли, процентные доходы несколько увеличились, а финансовый результат был положительным.
Объемы факторинговых операций в течение квартала выросли на треть, операций финансового лизинга — почти на 40%. Однако объемы операций были все еще ниже довоенных уровней.
Кредитные союзы
В I квартале активы кредитных союзов сокращались, хоть и медленнее, чем в последние полгода. Кредитный портфель уменьшился на 3%, а доля неработающих ссуд остается значительной — 32%.
Операционная прибыль не обеспечила покрытие сформированных резервов под кредитные убытки, поэтому финансовый результат в сегменте отрицательный. Учитывая убытки, сократился и капитал.
Объемы привлеченных союзами средств в дальнейшем снижались: дополнительных паевых взносов — на 6%, депозитов — на 5%.
По состоянию на 1 апреля 2023 г. 12 кредитных союзов нарушали норматив достаточности капитала.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью