В I квартале 2023 года с рынка ушли 111 небанковских финучреждений – НБУ — Finance.ua
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В I квартале 2023 года с рынка ушли 111 небанковских финучреждений – НБУ

Фондовый рынок
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В I квартале 2023 года с рынка ушли 111 небанковских финучреждений – НБУ
В I квартале 2023 года с рынка ушли 111 небанковских финучреждений – НБУ
В I квартале 2023 года с рынка ушли 111 небанковских финансовых учреждений, однако впервые с августа 2022 года была зарегистрирована новая финансовая компания, а доля небанков в активах финансового сектора под наблюдением Национального банка выросла до 12%.
Об этом говорится в ежеквартальном Обзоре небанковского финансового сектора.

Страховые компании

В I квартале объемы валовых премий рискового страхования снизились на 6% за квартал, однако выросли на 7% по сравнению с I кварталом 2022 года.
Премии страхования жизни снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 15% и остались ниже на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Рисковые страховщики получили по результатам квартала прибыль, сопоставимую с предыдущими годами, и достигли рентабельности капитала на уровне 3%.
Страховщики жизни продемонстрировали рекордную за последние годы рентабельность капитала (10%) в результате уменьшения операционных расходов и роста инвестиционных доходов.

Финансовые компании и ломбарды

Финансовые компании в I квартале нарастили объемы ссуд предприятиям на 30%, домохозяйствам — на 37% и по итогам квартала получили прибыль.
Ломбарды продемонстрировали восстановление: объемы активов и новых кредитов выросли, процентные доходы несколько увеличились, а финансовый результат был положительным.
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Объемы факторинговых операций в течение квартала выросли на треть, операций финансового лизинга — почти на 40%. Однако объемы операций были все еще ниже довоенных уровней.

Кредитные союзы

В I квартале активы кредитных союзов сокращались, хоть и медленнее, чем в последние полгода. Кредитный портфель уменьшился на 3%, а доля неработающих ссуд остается значительной — 32%.
Операционная прибыль не обеспечила покрытие сформированных резервов под кредитные убытки, поэтому финансовый результат в сегменте отрицательный. Учитывая убытки, сократился и капитал.
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Объемы привлеченных союзами средств в дальнейшем снижались: дополнительных паевых взносов — на 6%, депозитов — на 5%.
По состоянию на 1 апреля 2023 г. 12 кредитных союзов нарушали норматив достаточности капитала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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