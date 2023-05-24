НБУ обновил порядок расчетов по ценным бумагам и депозитным сертификатам — Finance.ua

НБУ обновил порядок расчетов по ценным бумагам и депозитным сертификатам Сегодня 14:00 — Финтех и Карты

Нацбанк внес изменения в порядок расчетов по ценным бумагам и депозитным сертификатам, используя принцип «поставка против оплаты», взаимодействуя с обновленной СЭП-4.0.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Как сообщается, такие расчеты по ОВГЗ построены на новейшем формате ISO20022.

Согласно полученным рекомендациям, после проведенной в 2021 году комплексной оценки введены дополнительные нормы для обеспечения соответствия депозитария международным Принципам для инфраструктуры финансового рынка (PFMI).

В частности:

Урегулированы порядок и сроки пересмотра процедур депозитарием Национального банка при прекращении клиентами профессиональной деятельности, а также установлен порядок их тестирования. Детализованы основные принципы осуществления клиринговой деятельности Национальным банком с определением обязательств.

Как отметил регулятор, также уточнено регламентное время работы депозитария в связи с переходом работы СЭП-4.0 на режим 24/7.

Напомним, что с 1 апреля 2023 г. НБУ внедрил новое поколение Системы электронных платежей (СЭП). Она работает на международном стандарте ISO 20 022 и дает возможность осуществлять межбанковские платежи круглосуточно, 7 дней в неделю.

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УНН По материалам:

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