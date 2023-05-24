НБУ обновил порядок расчетов по ценным бумагам и депозитным сертификатам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ обновил порядок расчетов по ценным бумагам и депозитным сертификатам

Финтех и Карты
46
Нацбанк внес изменения в порядок расчетов по ценным бумагам и депозитным сертификатам, используя принцип «поставка против оплаты», взаимодействуя с обновленной СЭП-4.0.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Как сообщается, такие расчеты по ОВГЗ построены на новейшем формате ISO20022.
Место для вашей рекламы
Согласно полученным рекомендациям, после проведенной в 2021 году комплексной оценки введены дополнительные нормы для обеспечения соответствия депозитария международным Принципам для инфраструктуры финансового рынка (PFMI).
В частности:
  1. Урегулированы порядок и сроки пересмотра процедур депозитарием Национального банка при прекращении клиентами профессиональной деятельности, а также установлен порядок их тестирования.
  2. Детализованы основные принципы осуществления клиринговой деятельности Национальным банком с определением обязательств.
Как отметил регулятор, также уточнено регламентное время работы депозитария в связи с переходом работы СЭП-4.0 на режим 24/7.
Напомним, что с 1 апреля 2023 г. НБУ внедрил новое поколение Системы электронных платежей (СЭП). Она работает на международном стандарте ISO 20 022 и дает возможность осуществлять межбанковские платежи круглосуточно, 7 дней в неделю.
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.