В НБУ назвали условия для ослабления ограничений бизнеса — Finance.ua

В НБУ назвали условия для ослабления ограничений бизнеса Сегодня 19:00 — Казна и Политика

В НБУ назвали условия для ослабления ограничений бизнеса

Нацбанк готов рассматривать вопросы пересмотра или отмены административных ограничений бизнеса.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«Административные ограничения не только позволяют нам контролировать ситуацию с точки зрения достаточности наших золотовалютных резервов. Но, к сожалению, в том числе они и ограничивают возможности бизнеса к адаптации и развитию, сдерживают экономическую инициативу. Это цена, которую мы платим за стабильность», — сказал он.

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По словам Пышного, в первую очередь Нацбанк будет пересматривать те ограничения, которые позволяют обеспечить приток капитала. Он подчеркнул, что новые кредиты и инвестиции должны получить максимальный режим содействия.

Глава НБУ добавил, что еще одним важным фактором для пересмотра административных ограничений является достаточность и ритмичность поступления валютной помощи. По его словам, в текущем году Украина рассчитывает получить 42 млрд помощи. Если эта помощь будет предоставляться по росписи НБУ, это поможет создать условия для пересмотра ограничений.

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«Если мы увидим постоянную тенденцию, когда и в апреле, и в мае, и в июне наши меры, наши усилия дают постоянный эффект, снижают инфляцию, депозитные ставки растут. Уровень доверия соответственно также, тогда Национальный банк будет двигаться так же динамично в вопросах, связанных с пересмотром, отменой в том числе административных ограничений», — сказал он.

Напомним, в рамках разработки Стратегии валютной либерализации Национальный банк Украины рассматривает возможность ослабления ограничений на осуществление трансграничных переводов и выплаты процентов по еврооблигациям.

Обозреватель По материалам:

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