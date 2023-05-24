В НБУ назвали условия для ослабления ограничений бизнеса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ назвали условия для ослабления ограничений бизнеса

Казна и Политика
20
В НБУ назвали условия для ослабления ограничений бизнеса
В НБУ назвали условия для ослабления ограничений бизнеса
Нацбанк готов рассматривать вопросы пересмотра или отмены административных ограничений бизнеса.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
«Административные ограничения не только позволяют нам контролировать ситуацию с точки зрения достаточности наших золотовалютных резервов. Но, к сожалению, в том числе они и ограничивают возможности бизнеса к адаптации и развитию, сдерживают экономическую инициативу. Это цена, которую мы платим за стабильность», — сказал он.
Читайте также
По словам Пышного, в первую очередь Нацбанк будет пересматривать те ограничения, которые позволяют обеспечить приток капитала. Он подчеркнул, что новые кредиты и инвестиции должны получить максимальный режим содействия.
Место для вашей рекламы
Глава НБУ добавил, что еще одним важным фактором для пересмотра административных ограничений является достаточность и ритмичность поступления валютной помощи. По его словам, в текущем году Украина рассчитывает получить 42 млрд помощи. Если эта помощь будет предоставляться по росписи НБУ, это поможет создать условия для пересмотра ограничений.
Читайте также
«Если мы увидим постоянную тенденцию, когда и в апреле, и в мае, и в июне наши меры, наши усилия дают постоянный эффект, снижают инфляцию, депозитные ставки растут. Уровень доверия соответственно также, тогда Национальный банк будет двигаться так же динамично в вопросах, связанных с пересмотром, отменой в том числе административных ограничений», — сказал он.
Напомним, в рамках разработки Стратегии валютной либерализации Национальный банк Украины рассматривает возможность ослабления ограничений на осуществление трансграничных переводов и выплаты процентов по еврооблигациям.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.