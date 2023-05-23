Риски и планы: в НБУ дали прогноз относительно будущего банковской системы Украины — Finance.ua

Риски и планы: в НБУ дали прогноз относительно будущего банковской системы Украины Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Риски и планы: в НБУ дали прогноз относительно будущего банковской системы Украины

Украинская банковская система прибыльна и устойчива, ее функционирование бесперебойно.

Об этом в интервью «Мы-Украина» рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

Прежде всего он подчеркнул, что на сегодняшний день регулятор не видит существенных системных рисков для банковской системы нашей страны.

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«Мы в диалоге с банками, есть понимание по ситуации практически по каждому банку. Для того чтобы мы окончательно вернули в наше бытие, в наше регулирование привычные для нас рыночные принципы, мы должны победить. Но это не значит, что на пути к победе мы не можем и не будем сокращать административные ограничения. Можем и будем», — отметил Пышный.

Он подчеркнул, что над созданием соответствующих условий регулятор работает ежедневно.

Украинская монетарная политика НБУ уже сегодня дает ощутимые результаты. Мы видим, как растут срочные депозиты в банках, процентные ставки, которые банки предлагают… Курс устойчив. Множественность курсов фактически на сегодняшний день ликвидирована. Официальный курс и наличный курс приблизились почти один в один, в то время как еще полгода назад разница между ними была 15−17%. Золото-валютные резервы на рекордном за 11 лет уровне", — рассказал глава Нацбанка.

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Пышный подчеркнул, что НБУ прилагает максимальные усилия для запуска процесса валютной либерализации. Он в стране будет проходить по четкой стратегии, которую ныне регулятор нарабатывает совместно с международными партнерами. По его оценке, работа над этим должна завершиться в июне этого года.

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