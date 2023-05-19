Украинцы начали забирать в банках валюту, приобретенную для размещения на депозит — Finance.ua
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Украинцы начали забирать в банках валюту, приобретенную для размещения на депозит

Кредит&Депозит
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Украинцы начали забирать в банках валюту, приобретенную для размещения на депозит
Украинцы начали забирать в банках валюту, приобретенную для размещения на депозит
За I квартал 2023 г. средства населения в иностранной валюте в банках выросли на 4,3% благодаря активному приросту срочных вкладов на 13%.
Об этом свидетельствует обзор банковского сектора НБУ (I квартал 2023 года).
«Такой динамике способствовала покупка валюты с зачислением на депозит. Этим инструментом сформировано около трети новых депозитов», — говорится в сообщении.
По данным НБУ, наращивание средств наиболее активно наблюдалось в январе-феврале, в дальнейшем тенденция замедлилась, «а в апреле — развернулась в обратном направлении».
Украинцы начали забирать в банках валюту, приобретенную для размещения на депозит
Напомним, Национальный банк Украины в июле 2022 года разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит сроком более трех месяцев.
Эту валюту украинцы покупают в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 гривны плюс комиссия). Поскольку в апреле на наличном рынке курс упал до 38 гривен, эти сделки почти утратили смысл.
Также украинцы могут быть застрахованы от колебаний официального курса.

Справка Finance.ua:

  • конвертационные депозиты быстро стали популярным инструментом инвестиций. Но из-за того что клиенты забирали закончившиеся конвертационные депозиты в валюте, а новые открывать не спешили, перед банками предстала невеселая перспектива оттока пассивов;
  • увлечение украинцев «конвертационными депозитами» помогло банкам справиться с оттоком валютных средств. Однако оказалось, что далеко не все банки успешно организовали выплату валюты с клиентских счетов.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам:
РБК-Україна
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