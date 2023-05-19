Прибыли банков возросли в три раза к периоду до большого вторжения (инфографика) — Finance.ua

Прибыли банков возросли в три раза к периоду до большого вторжения (инфографика) Сегодня 12:00 — Кредит&Депозит

Прибыли банков возросли в три раза к периоду до большого вторжения (инфографика)

Приватбанк заработал почти половину общей прибыли всех банков страны. Как изменились доходы банков в Украине по сравнению с периодом до большой войны.

Об этом пишет Опендатабот, ссылаясь на данные НБУ.

ПриватБанк, Райффайзен и ПУМБ являются лидерами среди своих групп банков по доходности. Несколько банков закончили первый квартал с убытком, но в целом прибыль банков значительно выросла к предыдущему периоду. В первом квартале 2023 года прибыль украинских банков выросла в три раза по сравнению с соответствующим периодом в 2021 году до войны. Приватбанк заработал почти половину общей прибыли всех банков страны. Более половины общей прибыли заработали государственные банки.являются лидерами среди своих групп банков по доходности. Несколько банков закончили первый квартал с убытком, но в целом прибыль банков значительно выросла к предыдущему периоду.

За первый квартал 2023 года 65 банков в Украине заработали 34 млрд грн. Это втрое больше, чем за I квартал 2021 года — 10,9 млрд грн. Следует упомянуть, что по состоянию на конец марта 2022 года украинские банки вообще имели отрицательный баланс.

Среди всех банков в стране уверенно держат лидерство государственные банки. Так, все 4 государственных банка попали в топ-10 финансовых учреждений в стране по результатам первого квартала 2023 года. В топ по доходности также попали пять банков с иностранным капиталом и только один — с частным. Финучреждения из этого перечня заработали 88% от всей прибыли украинских банков (30 млрд из 34 млрд грн).

Только 5 банков из 65 (8%) закончили І квартал 2023 года с убытком в размере 39,8 млн грн.

Государственные банки

В целом, государственные банки заработали 20,7 млрд грн — это 61% от общей прибыли всех банков в Украине.

Первенство стабильно удерживает Приватбанк. За первые три месяца текущего года банк заработал почти в 7 раз больше, чем за соответствующий период 2021 года: 16 млрд грн против 2,4 млрд грн. В настоящее время его доля в общей прибыли всех банков составляет 47%.

Банки с иностранным капиталом

Итого банки с иностранным капиталом за первый квартал текущего года заработали 26% от прибыли всех банков страны — 9 млрд грн. Из всей группы только одно учреждение — Правэкс банк — завершило период с убытком в 4,8 млн грн.

Среди банков с иностранным капиталом стабильно лидирует Райффайзен. Его прибыль за квартал составила 2,06 млрд грн. В топ-3 также попали УкрСиббанк и ОТП банк.

Банки с частным капиталом

В этой группе наибольшее количество банков, завершивших первый квартал 2023 г. с убытками. Так, 4 банка из 46 получили убытки в размере 35 млн грн.

В общей сложности группа банков с частным капиталом за три месяца заработала 4,35 млрд грн. Более трети (35%) от заработков этой группы приходится на ПУМБ. За первый квартал прибыль ПУМБ составила 1,54 млрд грн. В топ-3 в группе банков с частным капиталом также попали Универсал банк (Монобанк) и «Пивденный».

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