Смягчение валютных ограничений: в НБУ анонсировали обсуждение вопроса с миссией МВФ — Finance.ua

Смягчение валютных ограничений: в НБУ анонсировали обсуждение вопроса с миссией МВФ Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Смягчение валютных ограничений: в НБУ анонсировали обсуждение вопроса с миссией МВФ

Миссия Международного валютного фонда начала работу с целью проведения первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной. В ходе переговоров особое внимание будет уделяться обсуждению предстоящего постепенного смягчения валютных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Во время первого пересмотра программы EFF будет обсуждаться состояние выполнения Украиной обязательств, предусмотренных в Меморандуме об экономической и финансовой политике. В частности, речь идет о мерах в сферах налогово-бюджетной и монетарной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформах для средне- и долгосрочного роста.

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Особое внимание будет уделяться обсуждению будущего постепенного смягчения валютных ограничений, возврату в режим гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования. Разработка соответствующей стратегии является одним из структурных маяков по Программе EFF.

В фокусе встреч также меры НБУ по обеспечению стабильной работы финансового сектора, включая проведение оценки устойчивости банковского сектора, работу по обновлению Стратегии развития финансового сектора, управлению ликвидностью, стимулированию конкуренции между банками и, соответственно, укреплению механизма монетарной трансмиссии и повышению привлекательности гривневых активов, что является важным условием сохранения устойчивого снижения инфляции.

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Большинство структурных маяков, предусмотренных программой EFF, которые Украина должна была выполнить до первого пересмотра, уже реализованы или находятся на финальном этапе выполнения.

«Мы понимаем, что ключевые задачи для нашей страны зафиксированы в Меморандуме об экономической и финансовой политике. Для нас это не просто документ, а ежедневный план действий. Несмотря на ракетные обстрелы, мы ни на час не прекращаем работу и придерживаемся этого плана. Мы четко и последовательно выполняем взятые на себя обязательства, готовы презентовать результаты нашей работы и анонсировать следующие шаги, направленные на усиление потенциала Украины на пути к Победе и экономическому восстановлению», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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