Смягчение валютных ограничений: в НБУ анонсировали обсуждение вопроса с миссией МВФ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Смягчение валютных ограничений: в НБУ анонсировали обсуждение вопроса с миссией МВФ

Казна и Политика
77
Смягчение валютных ограничений: в НБУ анонсировали обсуждение вопроса с миссией МВФ
Смягчение валютных ограничений: в НБУ анонсировали обсуждение вопроса с миссией МВФ
Миссия Международного валютного фонда начала работу с целью проведения первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной. В ходе переговоров особое внимание будет уделяться обсуждению предстоящего постепенного смягчения валютных ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Во время первого пересмотра программы EFF будет обсуждаться состояние выполнения Украиной обязательств, предусмотренных в Меморандуме об экономической и финансовой политике. В частности, речь идет о мерах в сферах налогово-бюджетной и монетарной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформах для средне- и долгосрочного роста.
Читайте также
Особое внимание будет уделяться обсуждению будущего постепенного смягчения валютных ограничений, возврату в режим гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования. Разработка соответствующей стратегии является одним из структурных маяков по Программе EFF.
Место для вашей рекламы
В фокусе встреч также меры НБУ по обеспечению стабильной работы финансового сектора, включая проведение оценки устойчивости банковского сектора, работу по обновлению Стратегии развития финансового сектора, управлению ликвидностью, стимулированию конкуренции между банками и, соответственно, укреплению механизма монетарной трансмиссии и повышению привлекательности гривневых активов, что является важным условием сохранения устойчивого снижения инфляции.
Читайте также
Большинство структурных маяков, предусмотренных программой EFF, которые Украина должна была выполнить до первого пересмотра, уже реализованы или находятся на финальном этапе выполнения.
«Мы понимаем, что ключевые задачи для нашей страны зафиксированы в Меморандуме об экономической и финансовой политике. Для нас это не просто документ, а ежедневный план действий. Несмотря на ракетные обстрелы, мы ни на час не прекращаем работу и придерживаемся этого плана. Мы четко и последовательно выполняем взятые на себя обязательства, готовы презентовать результаты нашей работы и анонсировать следующие шаги, направленные на усиление потенциала Украины на пути к Победе и экономическому восстановлению», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.