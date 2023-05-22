НБУ представил новую стратегию до 2025 года — Finance.ua

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НБУ представил новую стратегию до 2025 года

Казна и Политика
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НБУ представил новую стратегию до 2025 года
НБУ представил новую стратегию до 2025 года
Национальный банк Украины разработал новую институциональную стратегию. Этот документ учитывает факторы влияния вторжения россии на условия функционирования финансовой системы и сфокусирован на защите финансовой устойчивости и восстановлении страны.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Стратегия Национального банка до 2025 года после двухлетнего внедрения была изменена на новую, которая позволит центробанку с учетом внешних факторов расширить зону определенности и заранее сформировать альтернативные планы действий для разного развития событий.
Важные задачи для страны включены в Меморандум об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом. Речь идет о восстановлении долговой устойчивости Украины, сохранении ликвидности, уменьшении дефицита финансирования и создании необходимых условий для участия коммерческого сектора в послевоенном восстановлении.
Меморандум определяет ключевые структурные реформы, направленные на рост и евроинтеграцию, которые должны быть внедрены в Украине, меры монетарной и валютной политики, планирование восстановления и дальнейшее развитие финансовой системы, которая должна стать двигателем восстановления экономики. Эти задачи зафиксированы и в новой стратегии Национального банка.
Реализация Стратегии будет осуществляться по пяти стратегическим целям, которые сосредоточены на основных функциях Национального банка — обеспечении ценовой и финансовой стабильности и поддержке страны на пути к Победе.

Первая цель: «Устойчивая гривна»

Она занимает особое место в стратегии, ведь обеспечение стабильности денежной единицы Украины является основной функцией НБУ и важно во время войны.
В ее рамках предполагается достижение ценовой стабильности и курсовой устойчивости благодаря:
  • разработке стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу;
  • постепенному ослаблению и снятию валютных ограничений;
  • постепенному переходу к гибкости обменного курса;
  • возвращению фокуса монетарной политики на инфляцию.

Вторая цель: «Финансовая стабильность»

Ее достижение предполагает обеспечение состояния финансовой системы, при котором, несмотря на все внешние влияния, она способна надлежащим образом выполнять основные функции — финансовое посредничество и осуществление платежей — и успешно противостоять кризисным явлениям. Эта задача особенно важна во время войны.
Реализация ее предполагает воплощение следующих стратегических инициатив:
  • сбалансированное регулирование и надзор, направленные на развитие;
  • устойчивая и состоятельная банковская система;
  • страховой рынок готов поддерживать восстановление;
  • небанковский финансовый и платежный рынок — прозрачный и технологичный;
  • надежная и устойчивая инфраструктура финансового рынка.

Третья цель: «Финансовая система работает на восстановление страны»

Ее цель — содействие восстановлению экономики, восстановлению страны, возвращению к устойчивым темпам экономического роста.
Регулятор в рамках своего мандата будет стимулировать качественное развитие финансового рынка с помощью пяти вошедших в эту цель инициатив:
  • ответственный финансовый рынок;
  • развитый кредитный рынок;
  • развитый рынок страховых услуг;
  • развитая инфраструктура рынков капитала;
  • финансово грамотное население и предприниматели.

Четвертая цель: «Современные финансовые услуги»

Финансовая система должна работать бесперебойно даже во время войны, в условиях боевых действий или в случае блэкаутов. Одна из ключевых задач центробанка состоит в усилении кибербезопасности и эффективности наличного обращения, а также в дальнейшей цифровизации финансовых услуг, внедрении новых технологий, распространении безналичных расчетов.
На реализацию этой цели будут направлены инициативы:
  • финансовый рынок — цифровая крепость;
  • Power banking 2.0 — восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях;
  • технологическое развитие финансового рынка;
  • устойчивость, эффективность и клиентоориентированность наличного обращения;
  • виртуальные активы и цифровые деньги НБУ — четкое регулирование для обеспечения монетарного суверенитета;
  • цифровые финансовые услуги — часть цифровой страны.

Пятая цель: «Эффективный центральный банк»

Она заключается в обеспечении устойчивости, эффективности, бесперебойной работы центробанка как ключевого условия выполнения всех прошлых целей, указанных в настоящей Стратегии.
Достижение этой цели предполагает реализацию следующих семи инициатив:
  • голос НБУ — усиление коммуникаций регулятора;
  • развитие институциональных отношений со стейкхолдерами;
  • международное сотрудничество и обмен экспертизой;
  • европейская интеграция финансового сектора;
  • эффективная операционная деятельность;
  • цифровая трансформация НБУ;
  • человеческий капитал — основной актив НБУ.
Итак, первые четыре цели направлены извне на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы. Пятая цель — «Эффективный центральный банк» — призвана улучшить реализацию Миссии и Визии Национального банка через внутреннюю трансформацию.

Как создавался самый главный банк страны — НБУ 🧐

По материалам:
Finance.ua
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