НБУ представил новую стратегию до 2025 года — Finance.ua

НБУ представил новую стратегию до 2025 года Сегодня 19:03 — Казна и Политика

НБУ представил новую стратегию до 2025 года

Национальный банк Украины разработал новую институциональную стратегию. Этот документ учитывает факторы влияния вторжения россии на условия функционирования финансовой системы и сфокусирован на защите финансовой устойчивости и восстановлении страны.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Стратегия Национального банка до 2025 года после двухлетнего внедрения была изменена на новую, которая позволит центробанку с учетом внешних факторов расширить зону определенности и заранее сформировать альтернативные планы действий для разного развития событий.

Важные задачи для страны включены в Меморандум об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом. Речь идет о восстановлении долговой устойчивости Украины, сохранении ликвидности, уменьшении дефицита финансирования и создании необходимых условий для участия коммерческого сектора в послевоенном восстановлении.

Меморандум определяет ключевые структурные реформы, направленные на рост и евроинтеграцию, которые должны быть внедрены в Украине, меры монетарной и валютной политики, планирование восстановления и дальнейшее развитие финансовой системы, которая должна стать двигателем восстановления экономики. Эти задачи зафиксированы и в новой стратегии Национального банка.

Реализация Стратегии будет осуществляться по пяти стратегическим целям, которые сосредоточены на основных функциях Национального банка — обеспечении ценовой и финансовой стабильности и поддержке страны на пути к Победе.

Первая цель: «Устойчивая гривна»

Она занимает особое место в стратегии, ведь обеспечение стабильности денежной единицы Украины является основной функцией НБУ и важно во время войны.

В ее рамках предполагается достижение ценовой стабильности и курсовой устойчивости благодаря:

разработке стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу;

постепенному ослаблению и снятию валютных ограничений;

постепенному переходу к гибкости обменного курса;

возвращению фокуса монетарной политики на инфляцию.

Вторая цель: «Финансовая стабильность»

Ее достижение предполагает обеспечение состояния финансовой системы, при котором, несмотря на все внешние влияния, она способна надлежащим образом выполнять основные функции — финансовое посредничество и осуществление платежей — и успешно противостоять кризисным явлениям. Эта задача особенно важна во время войны.

Реализация ее предполагает воплощение следующих стратегических инициатив:

сбалансированное регулирование и надзор, направленные на развитие;

устойчивая и состоятельная банковская система;

страховой рынок готов поддерживать восстановление;

небанковский финансовый и платежный рынок — прозрачный и технологичный;

надежная и устойчивая инфраструктура финансового рынка.

Третья цель: «Финансовая система работает на восстановление страны»

Ее цель — содействие восстановлению экономики, восстановлению страны, возвращению к устойчивым темпам экономического роста.

Регулятор в рамках своего мандата будет стимулировать качественное развитие финансового рынка с помощью пяти вошедших в эту цель инициатив:

ответственный финансовый рынок;

развитый кредитный рынок;

развитый рынок страховых услуг;

развитая инфраструктура рынков капитала;

финансово грамотное население и предприниматели.

Четвертая цель: «Современные финансовые услуги»

Финансовая система должна работать бесперебойно даже во время войны, в условиях боевых действий или в случае блэкаутов. Одна из ключевых задач центробанка состоит в усилении кибербезопасности и эффективности наличного обращения, а также в дальнейшей цифровизации финансовых услуг, внедрении новых технологий, распространении безналичных расчетов.

На реализацию этой цели будут направлены инициативы:

финансовый рынок — цифровая крепость;

Power banking 2.0 — восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях;

технологическое развитие финансового рынка;

устойчивость, эффективность и клиентоориентированность наличного обращения;

виртуальные активы и цифровые деньги НБУ — четкое регулирование для обеспечения монетарного суверенитета;

цифровые финансовые услуги — часть цифровой страны.

Пятая цель: «Эффективный центральный банк»

Она заключается в обеспечении устойчивости, эффективности, бесперебойной работы центробанка как ключевого условия выполнения всех прошлых целей, указанных в настоящей Стратегии.

Достижение этой цели предполагает реализацию следующих семи инициатив:

голос НБУ — усиление коммуникаций регулятора;

развитие институциональных отношений со стейкхолдерами;

международное сотрудничество и обмен экспертизой;

европейская интеграция финансового сектора;

эффективная операционная деятельность;

цифровая трансформация НБУ;

человеческий капитал — основной актив НБУ.

Итак, первые четыре цели направлены извне на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы. Пятая цель — «Эффективный центральный банк» — призвана улучшить реализацию Миссии и Визии Национального банка через внутреннюю трансформацию.

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