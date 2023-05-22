НБУ представил новую стратегию до 2025 года — Finance.ua

НБУ представил новую стратегию до 2025 года
Национальный банк Украины разработал новую институциональную стратегию. Этот документ учитывает факторы влияния вторжения россии на условия функционирования финансовой системы и сфокусирован на защите финансовой устойчивости и восстановлении страны.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Стратегия Национального банка до 2025 года после двухлетнего внедрения была изменена на новую, которая позволит центробанку с учетом внешних факторов расширить зону определенности и заранее сформировать альтернативные планы действий для разного развития событий.
Важные задачи для страны включены в Меморандум об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом. Речь идет о восстановлении долговой устойчивости Украины, сохранении ликвидности, уменьшении дефицита финансирования и создании необходимых условий для участия коммерческого сектора в послевоенном восстановлении.
Меморандум определяет ключевые структурные реформы, направленные на рост и евроинтеграцию, которые должны быть внедрены в Украине, меры монетарной и валютной политики, планирование восстановления и дальнейшее развитие финансовой системы, которая должна стать двигателем восстановления экономики. Эти задачи зафиксированы и в новой стратегии Национального банка.
Реализация Стратегии будет осуществляться по пяти стратегическим целям, которые сосредоточены на основных функциях Национального банка — обеспечении ценовой и финансовой стабильности и поддержке страны на пути к Победе.
Первая цель: «Устойчивая гривна»
Она занимает особое место в стратегии, ведь обеспечение стабильности денежной единицы Украины является основной функцией НБУ и важно во время войны.
В ее рамках предполагается достижение ценовой стабильности и курсовой устойчивости благодаря:
- разработке стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу;
- постепенному ослаблению и снятию валютных ограничений;
- постепенному переходу к гибкости обменного курса;
- возвращению фокуса монетарной политики на инфляцию.
Вторая цель: «Финансовая стабильность»
Ее достижение предполагает обеспечение состояния финансовой системы, при котором, несмотря на все внешние влияния, она способна надлежащим образом выполнять основные функции — финансовое посредничество и осуществление платежей — и успешно противостоять кризисным явлениям. Эта задача особенно важна во время войны.
Реализация ее предполагает воплощение следующих стратегических инициатив:
- сбалансированное регулирование и надзор, направленные на развитие;
- устойчивая и состоятельная банковская система;
- страховой рынок готов поддерживать восстановление;
- небанковский финансовый и платежный рынок — прозрачный и технологичный;
- надежная и устойчивая инфраструктура финансового рынка.
Третья цель: «Финансовая система работает на восстановление страны»
Ее цель — содействие восстановлению экономики, восстановлению страны, возвращению к устойчивым темпам экономического роста.
Регулятор в рамках своего мандата будет стимулировать качественное развитие финансового рынка с помощью пяти вошедших в эту цель инициатив:
- ответственный финансовый рынок;
- развитый кредитный рынок;
- развитый рынок страховых услуг;
- развитая инфраструктура рынков капитала;
- финансово грамотное население и предприниматели.
Четвертая цель: «Современные финансовые услуги»
Финансовая система должна работать бесперебойно даже во время войны, в условиях боевых действий или в случае блэкаутов. Одна из ключевых задач центробанка состоит в усилении кибербезопасности и эффективности наличного обращения, а также в дальнейшей цифровизации финансовых услуг, внедрении новых технологий, распространении безналичных расчетов.
На реализацию этой цели будут направлены инициативы:
- финансовый рынок — цифровая крепость;
- Power banking 2.0 — восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях;
- технологическое развитие финансового рынка;
- устойчивость, эффективность и клиентоориентированность наличного обращения;
- виртуальные активы и цифровые деньги НБУ — четкое регулирование для обеспечения монетарного суверенитета;
- цифровые финансовые услуги — часть цифровой страны.
Пятая цель: «Эффективный центральный банк»
Она заключается в обеспечении устойчивости, эффективности, бесперебойной работы центробанка как ключевого условия выполнения всех прошлых целей, указанных в настоящей Стратегии.
Достижение этой цели предполагает реализацию следующих семи инициатив:
- голос НБУ — усиление коммуникаций регулятора;
- развитие институциональных отношений со стейкхолдерами;
- международное сотрудничество и обмен экспертизой;
- европейская интеграция финансового сектора;
- эффективная операционная деятельность;
- цифровая трансформация НБУ;
- человеческий капитал — основной актив НБУ.
Итак, первые четыре цели направлены извне на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы. Пятая цель — «Эффективный центральный банк» — призвана улучшить реализацию Миссии и Визии Национального банка через внутреннюю трансформацию.
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