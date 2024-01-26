В Hyundai придумали, как улучшить аэродинамику электромобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Hyundai придумали, как улучшить аэродинамику электромобилей

Технологии&Авто
19
В Hyundai придумали, как улучшить аэродинамику электромобилей
В Hyundai придумали, как улучшить аэродинамику электромобилей
Компания Hyundai представила новую технологию под названием Active Air Skirt (AAS), призванную улучшить аэродинамику электромобилей.
Испытания показали, что новые активные заслонки повышают обтекаемость почти на 3%. По расчетам Hyundai, это позволит добавить в запас хода примерно 6 километров без вмешательства в силовую электронику. Когда начнется серийное применение новой технологии, не уточняется.
Читайте также
AAS представляют собой выдвижные заслонки, расположенные между передним бампером и колесными арками. При перемещениях в обычном режиме они скрыты. Однако на скоростях более 80 км/ч они выдвигаются и закрывают часть пространства перед шинами и, таким образом, позволяют контролировать турбулентность вокруг передних колес.
Помимо улучшения обтекаемости, AAS в сочетании с плоским днищем электромобиля на платформе E-GMP позволяет увеличивать прижимную силу. По расчетам инженеров, технология сохраняет свою эффективность и на скоростях более 200 км/ч.
Читайте также
Разработка уже испытана на электромобиле Genesis GV60. Серийное применение AAS предполагается главным образом на кроссоверах и внедорожниках, где сложно улучшать аэродинамические характеристики стандартными методами.
Hyundai подала заявки на патенты в Южной Корее и США и планирует испытать заслонки на надежность. После испытаний будет принято решение о целесообразности внедрения AAS на серийные электромобили.
По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.