В Hyundai придумали, как улучшить аэродинамику электромобилей — Finance.ua

В Hyundai придумали, как улучшить аэродинамику электромобилей Сегодня 02:12 — Технологии&Авто

В Hyundai придумали, как улучшить аэродинамику электромобилей

Компания Hyundai представила новую технологию под названием Active Air Skirt (AAS), призванную улучшить аэродинамику электромобилей.

Испытания показали, что новые активные заслонки повышают обтекаемость почти на 3%. По расчетам Hyundai, это позволит добавить в запас хода примерно 6 километров без вмешательства в силовую электронику. Когда начнется серийное применение новой технологии, не уточняется.

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AAS представляют собой выдвижные заслонки, расположенные между передним бампером и колесными арками. При перемещениях в обычном режиме они скрыты. Однако на скоростях более 80 км/ч они выдвигаются и закрывают часть пространства перед шинами и, таким образом, позволяют контролировать турбулентность вокруг передних колес.

Помимо улучшения обтекаемости, AAS в сочетании с плоским днищем электромобиля на платформе E-GMP позволяет увеличивать прижимную силу. По расчетам инженеров, технология сохраняет свою эффективность и на скоростях более 200 км/ч.

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Разработка уже испытана на электромобиле Genesis GV60. Серийное применение AAS предполагается главным образом на кроссоверах и внедорожниках, где сложно улучшать аэродинамические характеристики стандартными методами.

Hyundai подала заявки на патенты в Южной Корее и США и планирует испытать заслонки на надежность. После испытаний будет принято решение о целесообразности внедрения AAS на серийные электромобили.

uamotors По материалам:

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