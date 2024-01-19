Представлен компактный и недорогой кроссовер Hyundai с оригинальным дизайном (фото) — Finance.ua
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Представлен компактный и недорогой кроссовер Hyundai с оригинальным дизайном (фото)

Технологии&Авто
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Представлен компактный и недорогой кроссовер Hyundai с оригинальным дизайном (фото)
Представлен компактный и недорогой кроссовер Hyundai с оригинальным дизайном (фото)
Опубликованы официальные фото Hyundai Bayon 2024. Компактный городской кроссовер прошел обновление вслед за родственным хэтчбеком Hyundai i20 и выйдет на европейский рынок с весны. Подробности модели раскрыли на сайте Hyundai.
Новый Hyundai Bayon узнается прежде всего по измененной передней части, которая стала еще более выразительной. Кроссоверу заменили решетку радиатора, бампер и фары, а ходовые огни теперь соединены диодной полосой. Также у авто новые задний бампер и колесные диски (диаметром 16 или 17 дюймов).
Представлен компактный и недорогой кроссовер Hyundai с оригинальным дизайном (фото)
В салоне Hyundai Bayon 2024 установлена ​​улучшенная виртуальная приборная панель с новой графикой, а сенсорный дисплей мультимедиа в базовой версии увеличен до 10,25 дюймов в диагонали. Подсветка теперь диодная. Список опций пополнили беспроводная зарядка для телефонов и акустика Bose с 8 динамиками.
Представлен компактный и недорогой кроссовер Hyundai с оригинальным дизайном (фото)
Характеристики Hyundai Bayon 2024 пока не разглашают — они станут известны несколько позже. Ожидается, что кроссовер сохранит бензиновые 1,0-литровые турбомоторы на 100 и 120 л. с. Модель комплектуют 6-ступенчатой ​​механической КПП и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Стоимость модели составит около 21 000 евро.
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По материалам:
Фокус
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