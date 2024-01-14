Hyundai анонсировала запуск электрического воздушного такси — Finance.ua

Hyundai анонсировала запуск электрического воздушного такси Сегодня 23:35 — Технологии&Авто

Hyundai анонсировала запуск электрического воздушного такси, Фото: Hyundai

Supernal, передовая авиационная компания Hyundai Motor Group, объявила о планах запустить обслуживание электрических воздушных перевозок до 2028 года.

Компания представила на выставке CES 2024 свою последнюю итерацию электрического самолета с вертикальным взлетом и посадкой под названием S-A2. Как отметили в Hyundai , S-A2 базируется на концепции самолета S-A1, которая была представлена ​​на выставке CES 2020.

Компания утверждает, что для создания самолета объединили инновационную аэрокосмическую технику и эстетичный автомобильный дизайн Hyundai Motor Group.

Фото: Hyundai

Представленный самолет имеет V-образный хвост с распределенной электрической движущей архитектурой и восемью поворотными винтами. S-A2 оснащен всеми критическими системами безопасности, необходимыми для коммерческой авиации (силовой агрегат, средства управления полетом и авионика).

Самолет рассчитан на скорость 193 километра в час на высоте около 450 метров и предназначен прежде всего для путешествий из пригорода в город (на расстояние 40−65 километров). Supernal отмечают, что будут продолжать обновлять автомобиль в процессе сертификации для запуска такси-сервиса и подготовки к массовому производству. В частности, предполагается, что с развитием технологий произойдет замена аккумуляторного модуля.

Технический директор Supernal Бен Дячун отметил, что воздушное такси не будет производить много шума во время работы. По его словам, самолет будет работать на уровне примерно 65 децибел во время взлета и посадки и 45 децибел во время полета, примерно как посудомоечная машина.

Фото: Hyundai

Supernal, по словам ее гендиректора и президента Hyundai Motor Group Джайвона Шина, наняла 600 человек для работы над коммерческим запуском воздушного такси.

Как пишет TechCrunch , для полноценного запуска такси-сервиса компании необходимо пройти еще немало шагов. Самолет S-A2 должен будет пройти длительный процесс сертификации в Федеральной авиационной администрации (FAA) США, прежде чем он сможет начать коммерческие полеты. Компания начнет тестировать в этом году в Калифорнии свои так называемые технологические демонстрационные образцы и стремится подать заявку в FAA в этом году.

Напомним, в начале 2020 года Hyundai объявила о партнерстве с Uber Elevate (компания была продана Joby Aviation в конце 2020 года) для разработки и потенциального массового производства воздушных такси для будущей сети авиасообщения. Uber Elevate утверждала, что начнет демонстрационные полеты в 2020 году и предложит коммерческие поездки в 2023 году.

НВ По материалам:

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