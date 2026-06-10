В Хмельницкой области с должника взыскали более 531 тыс. грн алиментов

В Хмельницкой области с мужчины взыскали более 531 тыс. грн задолженности по уплате алиментов.
Об этом сообщило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
Как отметили в ведомстве, государственный исполнитель Второго отдела государственной исполнительной службы в городе Хмельницком в рамках одного исполнительного производства обеспечил полное погашение задолженности по уплате алиментов благодаря последовательному применению предусмотренных законом мер принудительного исполнения.
Более полумиллиона гривен взыскали в пользу ребенка
С должника за один раз взыскали в общей сложности более 531 тыс. грн. Из этой суммы:
355,5 тыс. грн — задолженность по уплате алиментов;
140,8 тыс. грн — штрафные санкции;
35,5 тыс. грн — исполнительный сбор.
Все взысканные средства были перечислены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в 2025 году в украинских судах находилось более 33 тысяч заявлений на взыскание алиментов. В 86% случаях иски были удовлетворены. Общая сумма алиментов к взысканию составила 60 млн грн, а средний присужденный размер выплат составил 2,5 тысяч гривен на дело.
Также мы писали, что если один из родителей игнорирует решение суда и не платит добровольно алименты, закон позволяет взыскать средства принудительно через исполнительную службу или частного исполнителя. Какие документы нужны для этого, как их подать и куда обращаться — читайте по ссылке.