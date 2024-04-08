В Херсонской области разоблачили чиновников, которые закупали продукты для военных по завышенным ценам — Finance.ua

В Херсонской области разоблачили чиновников, которые закупали продукты для военных по завышенным ценам Сегодня 19:45 — Криминал

В Херсонской области разоблачили чиновников, которые закупали продукты для военных по завышенным ценам, Фото: ДБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум руководителям продовольственной службы отдела тылового обеспечения пограничного отряда в Херсонской области, которые закупали продукты для военных по завышенным ценам.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Установлено, что один из них — начальник продовольственной службы части заключил договор на закупку круп для воинской части более чем на 360 тысяч гривен. Соглашение было одобрено по завышенной цене и без соответствующих документов, подтверждающих качество товара.

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Его предшественник в этой должности заключил договор по закупке хлеба для воинской части на 1,3 млн грн. Несмотря на проведенный мониторинг, он отдал предпочтение предпринимателю, предложившему завышенную цену.

Стоимость килограмма хлеба, которую по договору поставлял частный предприниматель, превышала среднюю рыночную на 8 грн. Из-за этого воинская часть понесла убытки более чем в 402 тысячи гривен.

ГБР разоблачило факты закупки пищевых продуктов для воинской части по завышенным ценам и сообщило о подозрениях должностным лицам, возглавлявшим продовольственную службу тылового обеспечения пограничного закона.

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Один из них подозревается во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины), второй — в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого физического лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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