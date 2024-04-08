В Херсонской области разоблачили чиновников, которые закупали продукты для военных по завышенным ценам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Херсонской области разоблачили чиновников, которые закупали продукты для военных по завышенным ценам

Криминал
13
В Херсонской области разоблачили чиновников, которые закупали продукты для военных по завышенным ценам
В Херсонской области разоблачили чиновников, которые закупали продукты для военных по завышенным ценам, Фото: ДБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум руководителям продовольственной службы отдела тылового обеспечения пограничного отряда в Херсонской области, которые закупали продукты для военных по завышенным ценам.
Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.
Установлено, что один из них — начальник продовольственной службы части заключил договор на закупку круп для воинской части более чем на 360 тысяч гривен. Соглашение было одобрено по завышенной цене и без соответствующих документов, подтверждающих качество товара.
Читайте также
Его предшественник в этой должности заключил договор по закупке хлеба для воинской части на 1,3 млн грн. Несмотря на проведенный мониторинг, он отдал предпочтение предпринимателю, предложившему завышенную цену.
Стоимость килограмма хлеба, которую по договору поставлял частный предприниматель, превышала среднюю рыночную на 8 грн. Из-за этого воинская часть понесла убытки более чем в 402 тысячи гривен.
ГБР разоблачило факты закупки пищевых продуктов для воинской части по завышенным ценам и сообщило о подозрениях должностным лицам, возглавлявшим продовольственную службу тылового обеспечения пограничного закона.
Читайте также
Один из них подозревается во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины), второй — в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого физического лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.