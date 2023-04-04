В Helsi появился сервис срочных онлайн-консультаций врача: как это работает и сколько стоит — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Helsi появился сервис срочных онлайн-консультаций врача: как это работает и сколько стоит

Личные финансы
86
В Helsi появился сервис срочных онлайн-консультаций врача: как это работает и сколько стоит
В Helsi появился сервис срочных онлайн-консультаций врача: как это работает и сколько стоит
Медицинский провайдер Helsi в своем приложении запустил новый сервис срочных онлайн-консультаций.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В течение 15 мин от создания заявки пациент получает консультацию у врача, при частой потребности в лекарстве — также электронный рецепт на рецептурные препараты. Это быстрое решение, когда у семейного врача плотный график, а консультация, справка или э-рецепт нужны немедленно», — сказано в сообщении.

Как работает новый сервис

Электронный рецепт врач может выписать на срочной онлайн-консультации. Но только повторный. С нуля, первый рецепт, — врач не выпишет. Поскольку у пациента к этому может не быть показаний.
Поэтому если пациент запишется на срочную онлайн-консультацию — это не гарантия полученного э-рецепта: все зависит от решения врача.

Стоимость услуги

Стоимость консультации — 200 гривен, 2/3 средств получает врач частной практики, предоставляющей услугу.
«Это поможет пациентам за границей, которые не могут пообщаться с украиноязычным врачом и срочно нуждаются в консультации. Через 5 мин пациент может получить повторный э-рецепт и сразу идти с ним в аптеку. Срочную консультацию пациент может заказать также для членов семьи. Преимущества нового сервиса для врачей — это дополнительный доход, за час можно обслуживать 4-х пациентов», — добавили в Helsi.
Напомним, с апреля рецептурные препараты в аптеке можно будет получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. У украинцев осталось много вопросов на этот счет, поэтому в Минздраве решили ответить на главные из них.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📳

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.