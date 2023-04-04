В Helsi появился сервис срочных онлайн-консультаций врача: как это работает и сколько стоит — Finance.ua

В Helsi появился сервис срочных онлайн-консультаций врача: как это работает и сколько стоит Сегодня 12:14 — Личные финансы

В Helsi появился сервис срочных онлайн-консультаций врача: как это работает и сколько стоит

Медицинский провайдер Helsi в своем приложении запустил новый сервис срочных онлайн-консультаций.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В течение 15 мин от создания заявки пациент получает консультацию у врача, при частой потребности в лекарстве — также электронный рецепт на рецептурные препараты. Это быстрое решение, когда у семейного врача плотный график, а консультация, справка или э-рецепт нужны немедленно», — сказано в сообщении.

Как работает новый сервис

Электронный рецепт врач может выписать на срочной онлайн-консультации. Но только повторный. С нуля, первый рецепт, — врач не выпишет. Поскольку у пациента к этому может не быть показаний.

Поэтому если пациент запишется на срочную онлайн-консультацию — это не гарантия полученного э-рецепта: все зависит от решения врача.

Стоимость услуги

Стоимость консультации — 200 гривен, 2/3 средств получает врач частной практики, предоставляющей услугу.

«Это поможет пациентам за границей, которые не могут пообщаться с украиноязычным врачом и срочно нуждаются в консультации. Через 5 мин пациент может получить повторный э-рецепт и сразу идти с ним в аптеку. Срочную консультацию пациент может заказать также для членов семьи. Преимущества нового сервиса для врачей — это дополнительный доход, за час можно обслуживать 4-х пациентов», — добавили в Helsi.

Напомним, с апреля рецептурные препараты в аптеке можно будет получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. У украинцев осталось много вопросов на этот счет, поэтому в Минздраве решили ответить на главные из них.

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