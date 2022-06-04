В Харькове возобновили плату за коммунальные услуги — Finance.ua

В Харькове возобновили плату за коммунальные услуги

Сегодня 09:31 — Личные финансы

В Харькове возобновили плату за коммунальные услуги

В Харькове возобновили плату за коммунальные услуги, предоставляемые городскими предприятиями.

«Предприятия жилищно-коммунального хозяйства города Харькова с 1 июня возобновили начисление платы за предоставляемые услуги. Об этом сообщили директора коммунальных предприятий: „Харьковские тепловые сети“, „Харьковводоканал“, „Жилкомсервис“ и „Комплекс по вывозу бытовых отходов“», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в течение трех месяцев работники коммунальных предприятий делали все возможное, чтобы даже в условиях войны город жил: ремонтировали трубопроводы, восстанавливали тепло- и водоснабжение, убирали дворы, вывозили мусор, запускали лифты. Но сейчас у предприятий уже нет финансовой возможности продолжать работу в таком режиме.

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«В результате массированных обстрелов многие объекты критической инфраструктуры были уничтожены или получили серьезные повреждения. Чтобы предприятия могли как поскорее восстановить их и качественно подготовить Харьков к новому отопительному сезону, было принято решение возобновить оплату услуг ЖКХ», — пояснили в горсовете.

В мэрии добавили, что все начисления за коммунальные услуги с 24 февраля по 1 июня будут списаны. Коммунальные предприятия произведут перерасчет, и в июле харьковчане получат квитанции с начислением за прошлый месяц. Если у потребителя была задолженность по оплате до 24 февраля, она также будет внесена в платежку. Тем харьковчанам, которые оплачивали услуги во время войны, обещают произвести перерасчет и внесенные суммы причислить как оплату с 1 июня.

Напомним, 1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что «все предоставляемые городом коммунальные услуги с 24 февраля и до конца войны будут списаны».

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