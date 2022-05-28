Зимой украинцы могут увидеть новые тарифы на газ — прогноз
Цена на газ для населения в Украине зимой будет зависеть от мировых цен, по которым будет закуплено голубое топливо.
Об этом сказал народный депутат Украины Юрий Камельчук в эфире телемарафона.
«Не хотелось бы прогнозировать какое-либо подорожание. Пока оснований для этого нет. Но подорожание будет зависеть от цены на рынке газа общем, европейском. У нас соответственно должна автоматически корректироваться цена, поскольку мы давно привязаны к европейскому рынку», — сказал он.