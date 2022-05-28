Зимой украинцы могут увидеть новые тарифы на газ — прогноз

Сегодня 09:46 — Личные финансы

Зимой украинцы могут увидеть новые тарифы на газ — прогноз

Цена на газ для населения в Украине зимой будет зависеть от мировых цен, по которым будет закуплено голубое топливо.

Об этом сказал народный депутат Украины Юрий Камельчук в эфире телемарафона.

«Не хотелось бы прогнозировать какое-либо подорожание. Пока оснований для этого нет. Но подорожание будет зависеть от цены на рынке газа общем, европейском. У нас соответственно должна автоматически корректироваться цена, поскольку мы давно привязаны к европейскому рынку», — сказал он.

Камельчук отметил, что Кабинет Министров намерен максимально долго сохранять тарифы стабильными, однако, сможет ли Украина покрывать высокие тарифы для населения, пока не известно.

По его словам, если не будет форс-мажоров, связанных с ракетными обстрелами, Украина сможет обеспечить себя запасами газа.

«Если что, то мы будем просить о помощи с LNG-терминалов, которые находятся в Литве, Польше и Болгарии», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что у Украины есть огромный потенциал экспорта электроэнергии.

«Украина ежемесячно может получать 300 миллионов евро от экспорта электроэнергии, что может замещать доходы от транзита российского газа в случае его прекращения», — пояснил он.

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