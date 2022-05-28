Зимой украинцы могут увидеть новые тарифы на газ — прогноз — Finance.ua
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Зимой украинцы могут увидеть новые тарифы на газ — прогноз

Сегодня 09:46Личные финансы
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Зимой украинцы могут увидеть новые тарифы на газ — прогнозЗимой украинцы могут увидеть новые тарифы на газ — прогноз
Цена на газ для населения в Украине зимой будет зависеть от мировых цен, по которым будет закуплено голубое топливо.
Об этом сказал народный депутат Украины Юрий Камельчук в эфире телемарафона.
«Не хотелось бы прогнозировать какое-либо подорожание. Пока оснований для этого нет. Но подорожание будет зависеть от цены на рынке газа общем, европейском. У нас соответственно должна автоматически корректироваться цена, поскольку мы давно привязаны к европейскому рынку», — сказал он.
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Камельчук отметил, что Кабинет Министров намерен максимально долго сохранять тарифы стабильными, однако, сможет ли Украина покрывать высокие тарифы для населения, пока не известно.
По его словам, если не будет форс-мажоров, связанных с ракетными обстрелами, Украина сможет обеспечить себя запасами газа.
«Если что, то мы будем просить о помощи с LNG-терминалов, которые находятся в Литве, Польше и Болгарии», — сказал он.
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Депутат подчеркнул, что у Украины есть огромный потенциал экспорта электроэнергии.
«Украина ежемесячно может получать 300 миллионов евро от экспорта электроэнергии, что может замещать доходы от транзита российского газа в случае его прекращения», — пояснил он.
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По материалам: УНІАН
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