В Харькове предпринимателей освободили от ряда налогов — Finance.ua

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В Харькове предпринимателей освободили от ряда налогов

Личные финансы
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В Харькове предпринимателей освободили от ряда налогов
В Харькове предпринимателей освободили от ряда налогов
На сессии городского совета предпринимателей Харькова освободили от налогов на недвижимость, на землю и от уплаты единого налога для ФЛП 4 группы.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
«Решением сегодняшней сессии мы пролонгировали освобождение всех наших предпринимателей от уплаты налога на недвижимость, на землю и единого налога для ФЛП 4 группы до конца 2024 года», — сообщил Терехов.
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По его словам, Харьков — единственный город в Украине, который пошел на такой шаг.
«Харьков, вероятно, единственный город в Украине, а возможно, и в мире, который пошел на такой смелый шаг ради поддержки предпринимательской сферы, даже ценой потерь значительных поступлений в городской бюджет. Ведь мы понимаем, насколько важны эти льготы в условиях войны и что благодаря им владельцы бизнесов смогут инвестировать больше оборотных средств в развитие своего дела», — добавил глава города.
Напомним, согласно последнему опросу ЕБА относительно условий ведения бизнеса, по сравнению с прошлым годом оценки ситуации во Львове (2,62 балла) и Днепре (2,20 балла) почти не изменились. В то же время в Одессе (2,15 балла) и Харькове (1,45 балла) оценки бизнеса несколько ухудшились.
Ущерб, причиненный Харькову российским агрессором, уже достигает более 10 млрд долл.
По материалам:
Економічна Правда
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