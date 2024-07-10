Збитки Харкова від російської агресії вже сягають понад $10 млрд — Finance.ua

Збитки Харкова від російської агресії вже сягають понад $10 млрд Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Збитки Харкова від російської агресії вже сягають понад $10 млрд, Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові будинки, які зазнали масштабних руйнувань унаслідок ворожих обстрілів і не підлягають відновленню, зноситимуть, а на їхньому місці зводитимуть нові.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок обстрілів міста були пошкоджені близько 4,5 тис. житлових будинків.

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«На жаль, багато багатоповерхових будинків було сильно зруйновано. Ми будемо зносити ці будинки, тому що відновити їх неможливо. А на їхньому місці будемо будувати нове житло», — зауважив Терехов.

Він додав, що збитки, завдані Харкову російським агресором, вже сягають понад 10 млрд дол.

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Раніше Терехов повідомляв, що російські загарбники повністю або частково зруйнували у Харкові 796 освітніх об’єктів та 271 заклад культури. Тому міський голова звернувся до ООН із закликом допомогти захистити місто.

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