Збитки Харкова від російської агресії вже сягають понад $10 млрд — Finance.ua
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Збитки Харкова від російської агресії вже сягають понад $10 млрд

Казна та Політика
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Збитки Харкова від російської агресії вже сягають понад $10 млрд
Збитки Харкова від російської агресії вже сягають понад $10 млрд, Фото: ДСНС Харківщини
У Харкові будинки, які зазнали масштабних руйнувань унаслідок ворожих обстрілів і не підлягають відновленню, зноситимуть, а на їхньому місці зводитимуть нові.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, внаслідок обстрілів міста були пошкоджені близько 4,5 тис. житлових будинків.
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«На жаль, багато багатоповерхових будинків було сильно зруйновано. Ми будемо зносити ці будинки, тому що відновити їх неможливо. А на їхньому місці будемо будувати нове житло», — зауважив Терехов.
Він додав, що збитки, завдані Харкову російським агресором, вже сягають понад 10 млрд дол.
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Раніше Терехов повідомляв, що російські загарбники повністю або частково зруйнували у Харкові 796 освітніх об’єктів та 271 заклад культури. Тому міський голова звернувся до ООН із закликом допомогти захистити місто.
За матеріалами:
Діло
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