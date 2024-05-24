Зеленський назвав суму, яку Харків отримає на підготовку до зими — Finance.ua
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Зеленський назвав суму, яку Харків отримає на підготовку до зими

Казна та Політика
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Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду буде виділено 4 млрд гривень. Гроші підуть на поновлення зруйнованого обладнання.
Про це повідомила пресслужба президента у п’ятницю, 24 травня.
У Харкові займаються встановленням модульних котелень, автономних котелень, які обслуговуватимуть мікрорайони.
Володимир Зеленський під час робочого візиту до Харкова у п’ятницю провів нараду щодо оперативної обстановки у регіоні та підготовки до опалювального сезону.
«Для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду виділять 4 млрд гривень. Половина суми — із резервного фонду державного бюджету, решта — із міського бюджету», — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що ці кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованого обладнання та встановлення когенераційних установок.
Також президент доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю разом із Мінфіном та Нацбанком розробити можливість для пошкоджених енергогенеруючих підприємств брати кредити на відновлення без застави.
Крім того, Зеленський та місцева влада обговорили ситуацію із забезпеченням другого рівня захисту на підстанціях Укренерго.
За матеріалами:
Діло
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