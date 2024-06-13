Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми Харківщини — Finance.ua
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Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми Харківщини

Казна та Політика
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Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми Харківщини
Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми Харківщини
Кабінет Міністрів України виділив додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми Харкова і Харківської області.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Допомога Харкову

«Для уряду ключовим пріоритетом залишається відновлення енергосистеми, її стійкість та підготовка до зими. Окрема увага приділяється Харкову та Харківській області. Зокрема, Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн», — сказано в повідомленні.
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Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів.
За словами Шмигаля, у бюджеті міста на підготовку до опалювального сезону передбачено ще 2 млрд грн.

Заходи з децентралізації енергосистеми

Водночас на центральному рівні уряд продовжує активні заходи з децентралізації енергосистеми.
Як зауважив прем’єр-міністр, в основі цього плану два принципи:
  • доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу;
  • спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання.
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Так, цього тижня Нацбанк у спільній роботі з Урядом зробив декілька важливих кроків, які збільшують можливості банків для кредитування проектів відновлення та децентралізації енергетики.
«Нові положення підвищать доступність кредитів на енергообладнання для українських родин, а також для малого та середнього бізнесу. Наприклад: відсоток 13,5%, застава — лише обладнання, яке купується», — відзначив Шмигаль.
Усе це дає можливість людям і бізнесу поставити собі сонячні панелі, накопичувачі електроенергії та когенераційні установки. За словами прем’єр-міністра, таким чином вони забезпечать електроенергією себе і допоможуть країні вистояти в битві за світло й тепло.
За матеріалами:
Finance.ua
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