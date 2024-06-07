«Нафтогаз» передасть Харкову енергетичну установку, що вироблятиме електроенергію — Finance.ua

«Нафтогаз» передасть Харкову енергетичну установку, що вироблятиме електроенергію Сьогодні 12:44 — Фондовий ринок

Група «Нафтогаз» передасть Харкову газопоршневу енергетичну установку, що буде виробляти електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника групи «Нафтогаз» Олексія Чернишова.

«Поговорив із мером Харкова Ігорем Тереховим про потреби міста щодо енергопостачання», — зазначив Чернишов.

За його словами, на запит мера Харкова, група «Нафтогаз» передасть місту газопоршневу енергетичну установку, яка вироблятиме тепло- та електроенергію в умовах відсутності централізованої подачі енергоресурсів.

«Це — одна з маневрових установок, система яких вже розгортається в Харкові після потужних обстрілів об'єктів критичної інфраструктури. Готуємось до наступної зими разом», — додав очільник «Нафтогазу».

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