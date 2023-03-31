В Харькове наложили арест на имущество банка-банкрота, которым завладели аффилированные с гражданами рф компании — ГБР Сегодня 15:35 — Криминал

В Харькове наложили арест на имущество банка-банкрота, которым завладели аффилированные с гражданами рф компании — ГБР

Сотрудники ГБР разоблачили противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящуюся в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости оценивается в 360 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Имущество, противоправно выведенное из-под управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц, решением суда арестовано и будет возвращено Фонду.

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Сделка была выявлена в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования и завладения средствами, выделенными иностранными партнерами этому коммерческому банку под гарантии правительства.

Мошенники во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить и перерегистрировать права собственности банка на недвижимость в центре Харькова. При этом новыми хозяевами стали иностранные компании, фактически бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. Сами компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

В соответствии с нормами действующего законодательства, средства от реализации возвращенной ГБР недвижимости в дальнейшем, среди прочего, будут направлены на возврат вкладов клиентам банка и удовлетворение требований кредиторов.

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