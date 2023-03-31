В Харькове наложили арест на имущество банка-банкрота, которым завладели аффилированные с гражданами рф компании — ГБР — Finance.ua
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В Харькове наложили арест на имущество банка-банкрота, которым завладели аффилированные с гражданами рф компании — ГБР

Криминал
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В Харькове наложили арест на имущество банка-банкрота, которым завладели аффилированные с гражданами рф компании — ГБР
В Харькове наложили арест на имущество банка-банкрота, которым завладели аффилированные с гражданами рф компании — ГБР
Сотрудники ГБР разоблачили противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящуюся в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости оценивается в 360 миллионов гривен.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Имущество, противоправно выведенное из-под управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц, решением суда арестовано и будет возвращено Фонду.
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Сделка была выявлена в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования и завладения средствами, выделенными иностранными партнерами этому коммерческому банку под гарантии правительства.
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Мошенники во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить и перерегистрировать права собственности банка на недвижимость в центре Харькова. При этом новыми хозяевами стали иностранные компании, фактически бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. Сами компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.
В соответствии с нормами действующего законодательства, средства от реализации возвращенной ГБР недвижимости в дальнейшем, среди прочего, будут направлены на возврат вкладов клиентам банка и удовлетворение требований кредиторов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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