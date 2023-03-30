В Швейцарии вынесли приговор банкирам за помощь «кошельку путина» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Швейцарии вынесли приговор банкирам за помощь «кошельку путина»

Мир
29
В Швейцарии вынесли приговор банкирам за помощь «кошельку путина»
В Швейцарии вынесли приговор банкирам за помощь «кошельку путина»
В Швейцарии осудили четверых банкиров за помощь близкому другу президента рф владимира путина виолончелисту Сергею Ролдугину перевести деньги на банковские счета.
В 2022 году власти Швейцарии ввели против музыканта санкции, назвав его «кошельком путина».
Как пишет Reuters, разместить миллионы франков на счетах в швейцарских банках в период с 2014 по 2016 год Ролдугину помогали трое россиян и один швейцарец, которые на то время были руководителями цюрихского филиала «Газпромбанка». В частности, речь идет об около 30 млн швейцарских франков ($31,84 млн).
Они осуждены окружным судом Цюриха за отсутствие осмотрительности в финансовых операциях и получили приговор в виде семи месяцев лишения свободы условно.
Издание напомнило, что музыкант является крестным отцом старшей дочери путина Марии.
Кроме ЕС, Ролдугин также попал под санкции США после вторжения рф в Украину. Минфин США считает его частью системы, управляющей офшорным богатством путина.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.