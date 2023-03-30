В Швейцарии вынесли приговор банкирам за помощь «кошельку путина» — Finance.ua

В Швейцарии вынесли приговор банкирам за помощь «кошельку путина» Сегодня 19:36 — Мир

В Швейцарии вынесли приговор банкирам за помощь «кошельку путина»

В Швейцарии осудили четверых банкиров за помощь близкому другу президента рф владимира путина виолончелисту Сергею Ролдугину перевести деньги на банковские счета.

В 2022 году власти Швейцарии ввели против музыканта санкции, назвав его «кошельком путина».

Как пишет Reuters , разместить миллионы франков на счетах в швейцарских банках в период с 2014 по 2016 год Ролдугину помогали трое россиян и один швейцарец, которые на то время были руководителями цюрихского филиала «Газпромбанка». В частности, речь идет об около 30 млн швейцарских франков ($31,84 млн).

Они осуждены окружным судом Цюриха за отсутствие осмотрительности в финансовых операциях и получили приговор в виде семи месяцев лишения свободы условно.

Издание напомнило, что музыкант является крестным отцом старшей дочери путина Марии.

Кроме ЕС, Ролдугин также попал под санкции США после вторжения рф в Украину. Минфин США считает его частью системы, управляющей офшорным богатством путина.

УНІАН По материалам:

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