В Грузии новый рекорд по покупке недвижимости россиянами — Finance.ua

В Грузии новый рекорд по покупке недвижимости россиянами Сегодня 06:34 — Недвижимость

В Грузии новый рекорд по покупке недвижимости россиянами

С января по ноябрь 2023 года граждане россии купили у Грузии недвижимости больше, чем за весь 2022 год.

Об этом сообщает грузинское издание Business Media со ссылкой на Минюст страны.

В частности, в этом году россияне приобрели в Грузии 5780 квартир.

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Возросло и количество купленных гражданами рф земельных участков в Грузии. С января по ноябрь 2023 года граждане россии приобрели 1872 участка.

Для сравнения, за весь 2022 год: в прошлом году граждане россии купили у Грузии 5424 квартиры. Если добавить в это число покупки квартир теми, у кого есть и российское, и грузинское гражданство, получится 6062 квартиры за 2022 год.

Кроме того, за весь 2022 россияне купили 1625 участков в стране.

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Напомним, ранее в оппозиции предлагали ограничить предоставление вида на жительство для россиян, аргументируя это, среди прочего, тем, что они массово выкупают жилье и другую недвижимость, что привело к росту цен и стоимости аренды для грузинских граждан.

Статистика за 2022 год свидетельствует, что граждане россии составили наибольшую долю среди людей, которые в течение 2022 года въехали на территорию Грузии и остались на длительное время. Более 40% жилья, купленного в Грузии иностранцами, приобрели именно россияне.

Украинцы оказались на третьем месте после граждан Израиля.

Економічна Правда По материалам:

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