В Грузии предложили ограничить россиянам выдачу видов на жительство — Finance.ua

В Грузии предложили ограничить россиянам выдачу видов на жительство Сегодня 20:20 — Мир

В Грузии предложили ограничить россиянам выдачу видов на жительство

Оппозиционные депутаты парламента Грузии Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе предложили временно прекратить выдачу инвестиционных и краткосрочных видов на жительство гражданам россии до конца 2024 года.

Об этом сообщает Общественный вещатель, пишет Эхо Кавказа.

Гоциридзе на своей пресс-конференции заявил, что он уже зарегистрировал соответствующий законопроект в парламенте.

Сообщается, что иностранные граждане в Грузии могут подать заявку на получение вида на приобретение недвижимости по рыночной стоимости свыше 300 тысяч долларов или инвестировать такую ​​же сумму в экономику страны.

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Депутат заявил, что краткосрочный вид на жительство предоставляется также при покупке недвижимости, рыночная стоимость которой превышает 100 тысяч долларов.

Он объяснил свое предложение тем, что в настоящее время в стране «сложная социально-экономическая ситуация», а граждане страны массово покидают ее, а большое количество россиян, большинство из которых имеют значительные финансовые возможности, наоборот, переезжают в Грузию.

Отмечается, что с 2022 года по июнь 2023 только граждане россии купили в Грузии до 10 тысяч квартир, что свидетельствует об их долгосрочном проживании в стране.

Гоциридзе заявил, что россияне также создают свои компании и закупают другие виды недвижимости, кроме квартир. При этом, по его словам, цены на недвижимость значительно выросли, что усложнило покупку и аренду квартир гражданами Грузии.

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С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. В то же время Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.

На февраль текущего года граждане страны-агрессора уже открыли в Грузии 100 тысяч банковских счетов. россияне также массово скупают недвижимость в стране и открывают бизнес.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не будет вводить прямые санкции против рф, поскольку, по его словам, это «нанесет ущерб» народу Грузии.

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НВ По материалам:

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