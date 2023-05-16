Грузия разрешила российской авиакомпании чартерные рейсы в страну — Finance.ua
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Грузия разрешила российской авиакомпании чартерные рейсы в страну

Мир
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Грузия разрешила российской авиакомпании чартерные рейсы в страну
Грузия разрешила российской авиакомпании чартерные рейсы в страну
Грузинские власти разрешили российской авиакомпании «Азимут» совершать чартерные рейсы в страну.
Об этом сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».
Разрешение было выдано Агентством гражданской авиации Грузии. «Первый рейс будет выполнен 17 мая», — сказал Давиташвили. Он уточнил, что это чартерные рейсы.
По его словам, всего заявки на выполнение рейсов подали пять авиакомпаний, в том числе Georgian Airways.
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Остальные заявки будут рассмотрены с учетом самых «жестких» требований к соблюдению международных санкций.
«Ни одна из авиакомпаний, которая попала под санкции по черному списку стран ЕС, ни один самолет, поддержка которого прекращена производителем, не будет выполнять полеты в Грузию», — подчеркнул Давиташвили.
Напомним, 10 мая президент страны-агрессора путин отменил визовый режим для граждан Грузии и запрет на авиаперевозки из россии на территорию Грузии.
Минэкономики Грузии заявило, что власти страны разрешат прямые рейсы российских авиакомпаний, не попавших под санкции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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