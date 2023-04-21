Один из крупнейших банков Грузии предупредил россиян о возможном закрытии счетов — Finance.ua

Один из крупнейших банков Грузии предупредил россиян о возможном закрытии счетов
Грузинский TBC Bank предупредил клиентов, что может закрыть их счета в случае выявления транзакций, нарушающих санкции против россии. Счета будут заблокированы без уведомления.
Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает «Коммерсантъ».
"Введенные против россии санкции США, Великобритании и ЕС включают, кроме прочего, замораживание активов, блокирование, ограничение доступа к финансовым ресурсам, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании и ЕС в россию и наоборот.
Обращаем ваше внимание, если банк обнаружит транзакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления«, — говорится в сообщении. В декабре 2022 года стало известно о принудительном блокировании счетов россиян и белорусов в Bank of Georgia. В самой финорганизации при этом уточнили, что блокирование затронуло лишь «небольшую часть клиентов».
Ранее крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus предупредил о закрытии счетов около 4 тыс. клиентов с российским паспортом.
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