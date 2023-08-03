Грузия ограничила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в рф — Finance.ua
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Грузия ограничила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в рф

Мир
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Грузия ограничила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в рф
Грузия ограничила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в рф
Власти Грузии ограничили экспорт и реэкспорт американских автомобилей в россию с 1 августа.
Об этом сообщает Эхо Кавказа.
Служба доходов Минфина Грузии также заявила, что экспорт и реэкспорт в россию автомобилей, импортируемых из стран Евросоюза, будет ограничен с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС, утвержденным 23 июня.
Он запрещает ввозить в россию автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров (1,9 литра), а также все электрические и гибридные автомобили.
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Министр экономики Грузии Леван Давиташвили отмечал, что торговля легковыми автомобилями — это важный источник прибыли для страны.
В то же время власти Грузии заявляют, что полностью соблюдают международные санкции, но правительство не будет вводить двусторонние санкции в отношении россии, поскольку это не в пользу страны.
Напомним, Япония 28 июля расширила ограничительные меры против россии.
В частности, предусматривается запрет на поставки в рф новых и подержанных автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем объемом более 1900 кубических сантиметров, электрических и гибридных транспортных средств, а также шин для крупных транспортных средств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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