Грузия отказывает россиянам в полетах из-за санкций — Finance.ua

Грузия отказывает россиянам в полетах из-за санкций Сегодня 09:14

Грузия отказывает россиянам в полетах из-за санкций

В Грузии отказали в разрешении на полеты авиакомпании «россия», которая уже дважды обращалась с заявками. Об этом заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

Причина отказов — нахождение авиакомпании в черном списке ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia

Как заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии, авиакомпании «россия» дважды отказали в работе в Грузии.

Первый отказ был 16 мая по заявке на выполнение рейсов по маршруту москва-Тбилиси-москва. Второй отказ российский перевозчик получил 14 сентября. Он касался рейсов москва-Тбилиси-москва, москва-Батуми-москва и Санкт-Петербург-Тбилиси-Санкт-Петербург.

Причиной такого решения Агентства является то, что авиакомпания «россия» находится в черном списке Евросоюза.

«Соответственно, регулярные авиаперевозки в направлении Грузии указанная авиакомпания не будет осуществлять. Полеты между Грузией и рф выполняются и будут выполняться только теми авиакомпаниями, которые не входят в черный список ЕС», — говорится в сообщении авиарегулятора.

Полеты также не будут производиться на самолетах, для которых производители прекратили техническую поддержку. Это означает ограничение доступа к технической и летной документации, а также обеспечение запасных частей, отметили в Агентстве.

В апреле 2022 года Европейская комиссия включила в черный список 20 российских авиакомпаний из-за перерегистрации самолетов западного производства.

Тем временем на сайте московского аэропорта появляется информация о запуске рейсов в Тбилиси с 14 октября. В компании объясняют это тем, что надеются получить разрешение.

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