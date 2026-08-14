Компании смогут передавать ТЦК данные о своих военнообязанных работниках через «Дію» Сегодня 10:00

Раньше работодатели подавали списки работников для ежегодной сверки военно-учетных данных вручную в бумажном виде.

Украинские предприятия, учреждения и организации получили возможность онлайн сверять и обновлять данные военного учета своих работников через портал Дія.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Для работодателей это означает меньше ручной работы и более простое взаимодействие с ТЦК и СП. А для самих ТЦК и СП — уменьшение бюрократической нагрузки. Система военного учета при этом будет получать более актуальные данные с меньшим риском ошибок.

Что меняется

Раньше работодатели подавали списки работников для ежегодной сверки военно-учетных данных вручную в бумажном виде.

Отдельно нужно было сообщать об изменениях данных работников, в частности о:

принятии на работу или увольнении;

смену фамилии;

смену места жительства.

Теперь эту информацию можно передавать онлайн через портал Дія. Если работодатель подает соответствующее сообщение в электронной форме, не нужно дублировать его на бумаге.

Как работодателю обновить данные через Дію

Чтобы внести изменения в учетные данные онлайн, руководитель предприятия или уполномоченное лицо должны:

авторизоваться на портале Дія;

подать необходимую информацию;

подписать сообщение электронной подписью.

Информация о принятии работника на работу или увольнении после проверки данных обновляется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (Оберег) в течение 72 часов.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров принял изменения в Порядок ведения военного учета, которые предусматривают перевод большинства процедур в электронный формат через приложение «Дія» и Единый государственный реестр. Принятые изменения не вводят новые правила мобилизации и не расширяют перечень лиц, подлежащих военному учету. Основной целью решения является цифровизация процессов, автоматическое обновление информации между государственными системами и уменьшение бумажного документооборота.

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