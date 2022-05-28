В Гоструда объяснили, может ли предприятие уменьшать зарплаты работникам во время войны — Finance.ua

В Гоструда объяснили, может ли предприятие уменьшать зарплаты работникам во время войны

Сегодня 09:02 — Личные финансы

В Гоструда объяснили, может ли предприятие уменьшать зарплаты работникам во время войны

В Украине действует закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», принятый в марте.

Об этом напомнил начальник управления по труду Главного управления Гоструда в Киевской области Валентин Шаботинский в эфире Украинского радио.

Могут ли уменьшить зарплату в военное время

Законом предусмотрено, что в период действия военного положения некоторые нормы коллективного договора по инициативе работодателя могут изменяться. В настоящее время заработная плата, доплаты и премии регулируются работающим законодательством и коллективным договором.

Если в коллективном договоре прописаны доплаты или премии, а теперь они изменены, то в общем это возможно, хоть и не желательно такого делать.

Могут ли уволить во время войны

В связи с ведением боевых действий и существованием угрозы жизни и здоровью работника работодатель может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, определенный в его заявлении. То есть, когда он хочет уволиться, то уже не нужно отрабатывать две недели, а сразу работник может быть уволен.

По инициативе работодателя допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также пребывания работника в отпуске.

Во время войны работника просто так уволить не могут. Для этого должно быть заявление работника. Вышвырнуть рабочего на улицу по недоброй воле работодателя невозможно.

Могут ли приостановить трудовые отношения во время войны

Есть приостановка трудовых отношений. Такое законом предусмотрено. Либо по инициативе работника, либо по инициативе работодателя может быть прекращен трудовой договор. В таком случае работник должен быть поставлен в известность. В это время заработная плата ему начисляется, однако не выплачивается. В стаж этот период не зачисляется. Возврат средств будет возможен за счет страны-агрессора после окончания боевых действий.

В таком случае работник может искать другую работу или увольняться и стать в центр занятости и получать пособие.

Если предприятие заставляет работников уходить в неоплачиваемый отпуск, то в таком случае можно просто не писать заявление, не соглашаться с этим, отказываться, аргументировав свой отказ. Без согласия работника работодатель не имеет оснований давать ему отпуск.

Куда обращаться с жалобами

Обращаться с жалобами можно в Гоструда. Учреждение в этот период проверки не осуществляет, но получив жалобу, обращается на предприятие с требованием восстановить права рабочего, если они нарушены и если это подтверждается документами.

«Предупреждаем, что по истечении этого периода, когда мы не проводим проверки, мы обязательно придем на предприятие и проверим. Также можно обращаться с жалобами в полицию или с исковым заявлением в суд для возобновления своих прав. Более приемлемый способ — это найти взаимопонимание с руководителем или собственником предприятия», — подытожил Шаботинский.

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